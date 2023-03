﻿Randale bei „Creed III“ als Tiktok-Trend: Wie Hannovers Kinos sich schützen

Auf der Social-Media-Plattform Tiktok grassiert ein neuer Trend: Jugendliche randalieren im Kino und erzwingen so den Abbruch des Films „Creed III – Rocky’s Legacy“. Aus zahlreichen Städten gibt es Berichte, teils rückte die Polizei an. In der Hannover reagieren die Betreiber nun – teils mit ungewöhnlichen Mitteln.

Hannover. Die jüngste Fortsetzung der „Rocky“-Filmreihe, „Creed III – Rocky’s Legacy“, stellt die Kinos in Deutschland vor ungeahnte Probleme: Aus zahlreichen Städten wird berichtet, dass Jugendliche durch Randale den Abbruch der Vorstellungen erzwingen. Grund scheint die generelle Sucht nach Aufmerksamkeit im sozialen Netzwerk Tiktok zu sein. Zwar gab es in der Region Hannover noch keine derartigen Zwischenfälle, doch die Lichtspielhäuser reagieren auf die Entwicklung auf verschiedenste Weise.

Bei Tiktok sind diverse Clips zu finden, die randalierende Jugendliche in den Kinosälen zeigen. Es kursiert beispielsweise ein Video aus Bremen, wo die Vorstellung abgebrochen wurde – angeblich gab es auch eine Schlägerei. In Berlin-Neukölln wiederum ist ein Mitarbeiter eines Kinos zu hören, der alle Anwesenden auffordert, den Saal zu verlassen. Die Polizei sei bereits auf dem Weg. Gleiche Bilder gibt es aus Essen. Regelmäßig werde mit Popcorn und Getränken auf Leinwand oder andere Menschen geworfen. Die Mehrheit der Fälle stammt offenbar aus der Startwoche von „Creed III“.

Astor zu Tiktok-Vorfällen: „Haben Maßnahmen ergriffen“

In diversen Städten reagieren die Kinos deshalb. Prophylaktisch setzen sie das Mindestalter zum Schauen des Films auf 18 Jahre – obwohl er eine FSK-12-Freigabe hat. Unter ihnen: das Astor in Hannover. „Auch wenn wir nicht von den Störungen und der Randale betroffen waren, haben wir diese Maßnahmen ergriffen“, sagt Theaterleiterassistentin Jessica Nebelung. Das soll sicherstellen, „dass wir zum einen unseren Gästen eine entspannte und störungsfreie Vorführung bieten können“. Gleichzeitig habe das Astor das Security-Personal erhöht.

Das Cinemaxx am Raschplatz hat das Zutrittsalter nicht heraufgesetzt, intensiviert aber die Sicherheitsmaßnahmen: Der Betreiber appelliere zwar weiter an die Vernunft aller Kinobesucher. „Weil wir uns darauf jedoch nicht verlassen möchten, ergreifen wir zum zusätzlichen Schutz aller Gäste und Mitarbeiter unterschiedliche Maßnahmen“, sagt Sprecher Jörg Mußmann. Er nennt als Beispiele mehr Sicherheitsleute und Kapazitätsbeschränkungen in den Sälen, in denen „Creed III“ läuft. Außerdem erinnere das Kino die Besucherinnen und Besucher an die Verhaltensregeln.

Xatar: Instagram-Post löst Massenansturm aus

Erst im November bekam das Cinemaxx die volle Wucht der sozialen Medien zu spüren: Musiker Xatar und Regisseur Fatih Akin kamen für ihren Film „Rheingold“ nach Hannover. Der Deutschrapper teilte das nur Stunden zuvor auf Instagram mit. Dann drängten Hunderte Fans zum Raschplatz, das Kino musste diverse Menschen abweisen. Aus lauter Wut zerstörte ein Mann daraufhin eine Glastür im Eingangsbereich. Das Astor, das danach auf der Liste stand, erhöhte kurzfristig das Sicherheitspersonal. Nebelung kritisierte anschließend, gerne früher vom Besuch gewusst zu haben.

Zurück zu „Creed III“: Die „Rocky“-Fortsetzung läuft derzeit auch im Cinestar in Garbsen. Auf Anfrage teilt Geschäftsführer Oliver Fock allerdings nur mit, dass es am zurückliegenden Wochenende „keinerlei Störungen“ gab und er ansonsten „keine weitere Auskunft“ gibt. Cinestar wolle sich darauf konzentrieren, den Gästen „weiterhin ein sicheres und angenehmes Kinoerlebnis bieten zu können“. Beim Cinemotion in Langenhagen wird „Creed III“ ebenfalls weiter als FSK12 gezeigt. Ob andere Maßnahmen ergriffen werden, ist unbekannt. Auf eine Anfrage reagierte das Unternehmen bislang nicht.