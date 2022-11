﻿Randalierende Jugendliche am Kronsberg: Stadt weitet Sozialangebot aus

Was kann gegen störende Jugendgruppen am Kronsberg getan werden? Die Stadt Hannover räumt ein, dass es Schwierigkeiten gibt und setzt weiter auf den Dialog mit den Betroffenen.

Hannover. Die Stadt Hannover betrachtet den Konflikt um störende, teilweise randalierende Jugendbanden am Kronsberg mit Sorge. „Die Situation vor Ort ist uns bekannt“; versichert Sprecherin Susanne Stroppe. Man setze weiter auf Dialog: „Aus unserer Sicht ist es elementar, nicht über, sondern mit den Jugendlichen zu sprechen.“

Seit nunmehr fast zweieinhalb Jahren belästigen kriminelle Jugendgruppen am Kronsberg Anwohnerinnen und Anwohner. Private Aufnahmen zeigen sie beim Werkeln mit Schreckschusspistolen oder bei Prügeleien auf den Straßen. Die Anlieger haben derweil nur eine eingeschränkte Handlungsmacht. Einige Familien gehen den Konflikten lieber aus dem Weg. Teilweise verlassen sie den Stadtteil sogar.

Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Stadtteilzentrums KroKus wollen die Unterstützung für die Jugendlichen ausweiten. „Wir stehen mit den Jugendlichen, die zu einem großen Teil zu unseren Besucherinnen und Besuchern zählen, in engem Austausch“, sagt Stroppe. Dieser erfolgt zumeist im Jugendcafé am Thie. Aktuell gibt es in einem Beteiligungsprozess gemeinsam mit den Jugendlichen Überlegungen, die Öffnungszeiten zeitlich auszuweiten“, sagt Stroppe. Konkret gehe es darum, am Freitag auch abends erreichbar zu sein. Im Laufe des Jahres habe das KroKuS seine personellen Ressourcen bereits aufgestockt.

Die Angebote der Einrichtungen seien wichtig, sagt Stroppe. Ebenso die Abstimmung mit anderen Professionen oder der Kontakt zu Nachbarinnen und Nachbarn. Das Zentrum organisiere regelmäßig Veranstaltungen, die einen Kontakt zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern und den Jugendlichen herstellen.

Die Sprecherin warnt davor, die Jugendlichen generell zu kriminalisieren. „Wir reden hier von einer überschaubaren Zahl junger Menschen, die die Grenzen leider mehrfach überschritten haben“, sagt sie. Die Situation sei dennoch kritisch. Sie erkenne jedoch, dass sich alle Beteiligten ins Zeug legten, um die aktuelle Lage in den Griff zu bekommen. Alle Akteure seien bemüht, die Situation zu verbessern.

Von Jasper Bennink