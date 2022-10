RAF Camora und Bonez MC vollenden ihre Alben-Trilogie und gehen mit „Palmen aus Plastik 3“ auf Tour. Leserinnen und Leser können Karten für ihren Auftritt in Hannover am 2. Dezember gewinnen.

Gewinnen Sie Karten für das Konzert von RAF Camora und Bonez MC in der ZAG-Arena

Rap-Duo in Hannover erleben

Hannover. Die Rapper Bonez MC und RAF Camora gehören jeweils zu den erfolgreichsten Künstlern des Genres in Deutschland. Bei ihrem „Palmen aus Plastik“-Projekt rappen sie regelmäßig gemeinsam und veröffentlichen entsprechende Alben. Im September haben sie ihr drittes gemeinsames Album mit dem Titel „Palmen aus Plastik 3“ vorgestellt – und stiegen damit direkt auf dem ersten Platz der Albumcharts ein. Gemeinsam gehen sie auch auf Tour und treten am 2. Dezember in der ZAG-Arena auf. Für das Konzert verlosen wir gemeinsam mit dem Gastroguide „Hannover geht aus“ fünfmal zwei Tickets.

Hier geht’s zur Verlosung für das Konzert

Teilnehmen kann man bis einschließlich 21. Oktober unter dem Link unter https://aktion.haz.de/haznp/angebot/hgau25palmenausplastik. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!