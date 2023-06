﻿Raschplatz: Darf die Stadt Drogensüchtige dauerhaft vom Platz verbannen?

Hannover. Rund um die Uhr sorgt ein privater Sicherheitsdienst auf dem Raschplatz für Ordnung. Sobald sich Drogensüchtige und Trinker auf den Stufen der Freitreppe niederlassen, eine Flasche Schnaps oder ein Drogenbesteck auspacken, werden sie freundlich, aber bestimmt des Platzes verwiesen. Mindestens bis Mitte Juli soll das so weitergehen, voraussichtlich sogar länger. Die Kritik an dieser Praxis hat nicht lange auf sich warten lassen. Darf die Stadt das überhaupt? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Kann sich die Stadt Hannover auf ein Hausrecht berufen?

Indirekt schon, aber die Sache ist kompliziert. Das Hausrecht hat die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) inne, sie ist die Eigentümerin des Raschplatzes. An der HRG sind die Region Hannover und die Sparkasse zu jeweils 50 Prozent beteiligt. Die HRG hat jetzt aber nach Angaben der Stadt das Hausrecht auf die Hannover Veranstaltungsgesellschaft (HVG) übertragen. Die HVG organisiert die Sport- und Spaßaktionen auf dem Raschplatz im Auftrag der Stadt Hannover. Die HVG ist eine hundertprozentige Tochter der Hannover Tourismus- und Marketinggesellschaft (HMTG), an der etliche kommunale und private Betriebe beteiligt sind. Das alles bedeutet in der Praxis: Die Stadt Hannover, namentlich Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD), und HVG-Chef Hans Nolte überlegen gemeinsam, wie sie auf dem Raschplatz für Ordnung und Sicherheit sorgen.

Verliert der Raschplatz dann den Charakter eines öffentlichen Platzes?

In gewisser Weise schon. Die Stadt teilt dazu mit: „Eine Kommune hat die Möglichkeit, auf Grundlage einer genehmigten Sondernutzung eine Fläche im öffentlichen Raum dem Gemeingebrauch temporär und auch für längere Zeit zu entziehen.“ Das sei kein ungewöhnlicher Vorgang, meint die Stadt, und zählt Konzertveranstaltungen auf der Expo-Plaza sowie auf der Faust-Wiese in Linden auf. Wer Zugang zum Veranstaltungsgelände erhält, ist dann Sache des Veranstalters, im Falle des Raschplatzes also der HVG.

Attraktionen: Sportangebote sowie eine Beachbar sollen Menschen einladen, auf dem Raschplatz zu verweilen. © Quelle: Tobias Woelki

Heißt das, dass Stadt und HVG unliebsame Personen dauerhaft vom Raschplatz verbannen können?

Im Grunde schon. In dieser Härte will die Stadt das aber nicht verstanden wissen. Offiziell sagt ein Stadtsprecher: „Die Aktivitäten dienen dem Zweck, Funktionalität und Offenheit für alle Personengruppen zu erhalten und zugleich Räume für neue Nutzungsinteressen zu schaffen, um eine soziale Durchmischung und ein friedvolles und konfliktarmes Miteinander zu gewährleisten.“ Zudem betont die Stadt, dass sich jeder auf dem Platz aufhalten dürfe, der sich an „geltende Rechtsnormen und gesamtgesellschaftlich akzeptierte Regeln des Zusammenlebens und der Sauberkeit“ hält. Am Ende läuft das aber darauf hinaus, dass jene, die zuvor jahrelang den Raschplatz okkupiert haben, dort nicht mehr erwünscht sind.

Überfüllt: Rund um die Drogenberatungsstelle Stellwerk versammeln sich jetzt deutlich mehr Drogensüchtige. © Quelle: Katrin Kutter

Hat die Polizei das Sagen auf dem Platz oder haben das private Sicherheitsdienste?

Für den Veranstaltungsbereich des Raschplatzes sorgen in erster Linie private Sicherheitsleute für Ordnung. Polizei und städtischer Ordnungsdienst können dort aber auch eingreifen, falls das nötig sein sollte. Beide laufen auf den bahnhofsnahen Plätzen regelmäßig Streife, teilt die Stadt mit.

Wo treffen sich die Drogensüchtigen jetzt?

Die Stadt will die Drogenberatungsstelle Stellwerk hinterm Bahnhof attraktiver gestalten und die Kapazitäten dort erhöhen. Das ist bisher aber noch nicht geschehen, sodass das Stellwerk zwar einen Ansturm erlebt, aber nicht dafür gerüstet ist. Dieser Umstand wird auch von den Veranstaltern der Raschplatzaktionen kritisch gesehen.

