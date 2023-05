﻿Raschplatz-Festival, Hannover 96 und die Bettensteuer: Das sind die spannendsten Themen der Woche

Hannover. Kunstfestspiele, Raschplatz-Festival und die Einführung einer neuen Steuer auf Hotelübernachtungen – in der kommenden Woche stehen gleich mehrere spannende Themen auf der Agenda. Hier der Überblick:

Gedenken ans Kriegsende

Die Woche steht auch im Zeichen des Gedenkens: Am Montag, 8. Mai, dem Jahrestag des Kriegsendes 1945, gestalten Schülerinnen und Schüler von St.-Ursula-Schule und IGS Südstadt eine Gedenkveranstaltung am Ehrenfriedhof am Maschsee-Nordufer. Beginn ist um 16 Uhr.

Erinnerung an die Bücherverbrennung

In der Villa Seligmann erinnert die musikalisch-theatrale Inszenierung „Worte und Noten im Licht“ am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr an die Bücherverbrennung der Nazis vor 90 Jahren. Am 10. Mai gedenken Jugendliche der Tellkampfschule der verfemten Autoren. Beginn der Gedenkveranstaltung, bei der auch Oberbürgermeister Belit Onay spricht, ist um 16 Uhr an der Geibelbastion am Maschsee.

Diskussion um Bettensteuer

Am Mittwoch, 10. Mai, berät der Finanzausschuss des Rates über ein wichtiges Thema: Hannover will eine Bettensteuer einführen, um mehr Einnahmen zu erzielen. Hotelübernachtungen werden also teurer. Die Steuer wird pro Kopf und pro Übernachtung berechnet. Grundsätzlich gilt: Je höher der Zimmerpreis, desto höher der Aufschlag.

Teure Übernachtungen: Hannover will eine Bettensteuer einführen. © Quelle: Oliver Berg

Sport und Spaß hinterm Hauptbahnhof

Mit Spiel, Spaß und Sport will die Stadt Hannover ab Donnerstag, 11. Mai, täglich ein breites Publikum zum Raschplatz locken. Zwei Sportplätze stehen bereit, ebenso Fitnessgeräte und eine Kletterwand. Eine Beachbar schenkt Cocktails aus, DJs legen Musik auf. Ziel ist, das miese Image des Areals hinterm Bahnhof loszuwerden und den Platz für alle Menschen zu öffnen. In den vergangenen Jahren versammelten sich auf dem Raschplatz vor allem Trinkergruppen, Obdachlose, Drogensüchtige und Dealer.

Extravagant: Die Kunstfestspiele bieten viele ungewöhnliche Inszenierungen. © Quelle: Kunstfestspiele

Kunstfestspiele starten

Am Donnerstag, 11. Mai, beginnen die Kunstfestspiele. Die Eröffnung findet erstmalig im Schauspielhaus in der Prinzenstraße statt. In Herrenhausen ist am ersten Festspiel-Wochenende ein Konzertfilm des südafrikanischen Künstlers William Kentridge zu erleben. Zudem werden in der Galerie Herrenhausen Werke des amerikanischen Komponisten John Zorn aufgeführt.

Heimspiel von Hannover 96

Partystimmung dürfte am Sonnabend, 13. Mai, in der ZAG-Arena aufkommen. DJ Bobo macht bei seiner „Jubiläumstour“ auch in Hannover halt.

Hannover 96 erwartet am Sonntag, 14. Mai, den SV Darmstadt in der Heinz-von-Heiden-Arena. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Die Darmstädter führen derzeit die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga an.