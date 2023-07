﻿Wer kümmert sich um die Drogensüchtigen am Raschplatz? Bürger haben noch Fragen

Hannover. Zur Einstimmung gibt es einen Werbefilm. In schnellen Bildern werden Freizeitsportler auf dem Raschplatz gezeigt, wie sie Tischtennis spielen, Körbe werfen und Bälle ins Tor kicken. Und tatsächlich, so resümiert Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) bei einer Bürgerversammlung im Raschplatz-Pavillon am Donnerstagabend, seien die neuen Sportangebote auf dem Platz ein voller Erfolg. Da das Angebot so gut angenommen werde, lasse man die Sportstätten bis in den Oktober hinein bestehen. Im Winter will die Stadt eine Schlittschuhfläche aufbauen – ohne Eisbelag, nur mit einer Plastikfläche wie derzeit auf dem Schützenfest.

„Klasse, dass sich hier etwas entwickelt“

Rund 40 Zuhörer waren der Einladung der Stadt gefolgt und haben sich im Pavillon die Pläne für die bahnhofsnahen Plätze erklären lassen. Unter den Gästen befanden sich überwiegend Vertreter von sozialen Einrichtungen, Bezirksratspolitiker und Verwaltungsmitarbeiter. Anwohner und Gewerbetreibende schienen in der Minderheit.

Kritik am Sportangebot auf dem Raschplatz sowie an den kulturellen Veranstaltungen auf dem Andreas-Hermes-Platz und dem Weißekreuzplatz äußerte niemand – im Gegenteil. „Es ist klasse, dass sich hier etwas entwickelt“, sagte eine Zuhörerin. Aber sie sprach auch etwas aus, was offenbar viele im Publikum auf dem Herzen haben. „Mich stört, dass Drogensüchtige und Obdachlose verdrängt werden“, sagte sie. Applaus.

Winterspiele: Ab November will die Stadt eine Schlittschuhfläche auf dem Raschplatz installieren. © Quelle: Stadt Hannover

Radstation musste schließen – weil es zu gefährlich wurde

In diese Kerbe schlug eine weitere Teilnehmerin. Ursula Nordiek, Betreiberin der Radstation in der Fernroder Straße, kritisierte, dass sich die Drogenszene auf dem Platz vor der Drogenhilfe Stellwerk balle – und damit vor dem Eingang der Fahrradwerkstatt. „Wir mussten unseren Eingang schließen, weil es zu gefährlich wurde“, berichtete Nordiek. Jetzt bleibe nur noch der Zugang über den Ernst-August-Platz am anderen Ende des Fernroder Tunnels.

Von der Ohe nahm die Kritik ernst, gab aber zu bedenken, dass es die gleiche Ballung früher auf dem Raschplatz gegeben habe. Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) betonte, dass die Stadt die Kapazitäten am Stellwerk erweitere: Man werde Bänke und Wetterschutz installieren, und schon bald solle ein Container ohne Wände Schutz vor der Sonne bieten. „Zudem schaffen wir noch einen zweiten Zugang zum Stellwerk“, saget sie. Die Stadt investiere mehr Geld in die soziale Betreuung als in die Sport- und Eventangebote auf dem Raschplatz, unterstrich von der Ohe.

