Jetzt sind die Kleinen dran: Am Sonntag steigt das NP-Kinderfest auf dem Raschplatz

Hannover. Seit vergangenem Wochenende kann Hannover auf dem Raschplatz pritschen, baggern, Körbe werfen und schmettern. Seitdem der Open-Air-Sport-Court hinter dem Hauptbahnhof eröffnet hat, ist der Andrang auf die kostenlosen Sportfelder groß. „Die Aktion hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagt Mitveranstalter Martin Polomka. „Die Resonanz aus der Gesellschaft ist durchweg positiv. Das Projekt bringt Sauberkeit und Sicherheit auf den Raschplatz.“

Am kommenden Wochenende wird das Areal zur Spielwiese, dann dürfen sich die Kinder austoben. Das Neue-Presse-Kinderfest startet am Sonntag um 12 Uhr. „Dass mal die Kleinen auf dem Raschplatz spielen würden, wäre vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen“, freut sich Polomka.

Ab zwölf Uhr können die Kids mit GOP-Artisten das Jonglieren lernen, die Raschplatz-Dienststelle der Polizei inklusive Gefängniszelle und Einsatzwagen besichtigen, sich die Kehrmaschine von des Abfallentsorgers Aha anschauen, Trampolin springen, Fußball spielen, sich von Rosa Siersleben schminken lassen, Hot Dogs und Eis Rolls sowie kostenloses Obst essen. Die Eltern können sich im Strandkorb im aufgeschütteten Sandbereich zurücklehnen, ihren Kindern beim Spielen zuschauen und bei angekündigten 26 Grad einen Cocktail genießen.

Kinderschminken: Rosa Siersleben wird die Kleinen am Sonntag bunt malen. © Quelle: privat

Das Bühnenprogramm:

12 Uhr Am Mittag startet das Bühnenprogramm mit Musik. Um 12.30 Uhr wird es sportlich und prominent: Der aktuell verletzte Recken-Spieler Vincent Büchner kommt vor dem Heimspiel seiner Mannschaft gegen die Rhein-Neckar Löwen zum Raschplatz, um Autogramme für die kleinen Handballfans zu schreiben und Kinderfragen zu beantworten. Wie wird man Handballer, wie viel muss man trainieren, und wird man dann reich? Das erfahren wir am Sonntag.

13 Uhr Es wird musikalisch: Das Chaos-Team kommt mit seiner Kindershow auf die Raschplatz-Bühne. Frontmann Sascha bringt mit Bandkollegin Michi und den gemeinsamen Hits „Wir sind die Kinder vom Süderhof“ oder „Bibi und Tina“ Kinder und Eltern zum Tanzen. Außerdem treten die Cheerleader des TKH auf.

Waghalsig: Die Cheerleaderinnen des TKH zeigen am Sonntag ihr Können. © Quelle: Maike Lobback

14 Uhr Mit dem DJ-Team aus der Osho-Diskothek am Raschplatz geht es bis 15 Uhr musikalisch weiter.

15 Uhr Choreograf Olando Amoo bringt mit seiner Tanzschule „Olando’s Dynamic Dance“ Choreografien auf die Bühne, die nicht nur die Kleinen begeistern dürften.

16 Uhr Auf der NP-Bühne vermitteln die kleinen Karnevalisten der Lindener Narren mit ihrem Schautanz „Sei mutig und flieg, kleine Hummel“ eine tänzerische Botschaft. Es geht um eine kleine Hummel ohne Flügel, die in der Schule gehänselt wird.

Mit wichtiger Botschaft: Beim Showtanz der Lindener Narren geht es um Mobbing. © Quelle: privat

Auch das Tanzpaar Kimberley und Paul, das den neunten Platz bei der Deutschen Meisterschaft erreichte, zeigt sein Können. Von der Tanzschule „Beyoutiful“ in Garbsen tritt die Kinder-Truppe mit Disco- und Tiktok-Dance auf, außerdem gibt es eine Wettkampfkür zu sehen.

Junge Tanztalente: Die Kids der Tanzschule „Beyoutiful“ in Garbsen wollen am Sonntag Lust auf’s Tanzen machen. © Quelle: privat

17 Uhr Zwischen 17 und 18 Uhr klingt das Kinderfest auf dem Raschplatz mit Hintergrundmusik aus.

Am Vorabend wird ein Programm für Erwachsene geboten: Hannovers Starproduzent Mousse T. legt am Sonnabend, 20. Mai, von 18 bis 22 Uhr zusammen mit Ferry Ultra als Warm-up zu ihrer gemeinsamen WG-Party im Monkeys-Club am Raschplatz auf. Dort geht es um 22 Uhr mit dem DJ-Set weiter.

Am Freitag, 19. Mai, steigt ein Aufwärmprogramm fürs Wochenende von 18 bis 23 Uhr mit DJ Loverence und einem Liveact von Nautilus an.

Zum Wochenendvorprogramm am Donnerstag, 18. Mai, kommt mit Zona Dura Norddeutschlands beliebteste Latino-Party auf den Raschplatz. Musik gibt es von DJ Danbow und DJ Macmunoz. Ab 18 Uhr können Salsa-Fans einen kostenlosen Tanzschnupperkurs mit Emilie Moise von der Tanzschule Salsa del Alma besuchen.