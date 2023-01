﻿Ein Besuch am Raschplatz in Hannover: Wie schlimm ist es dort wirklich?

Einbruch in Medienagentur: Polizistin aus Hannover erkennt Verdächtigen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der Verdächtige soll am Wochenende in eine Medienagentur in Hannover-Vahrenwald eingestiegen sein. Da konnte er zwar noch entkommen, allerdings fiel er Stunden später im Zooviertel auf – als Drogenjunkie.