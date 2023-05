﻿Raschplatz Open Air: Countdown für Hannovers Sommer-Event läuft

In Hannover hat Oberbürgermeister Belit Onay am Freitag das Programm für das Sommerevent „Auf die Plätze“ vorgestellt. Ab dem 12. Mai gibt es auf dem Raschplatz, dem Andreas-Hermes-Platz und dem Weißekreuzplatz zahlreiche Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen. Schon jetzt ist der Hype um die sportlichen Aktivitäten groß.

Hannover. Der Countdown läuft: Am Freitag, 12. Mai, startet unweit des Hauptbahnhofs in Hannover das Sommerevent „Auf die Plätze“. Aus Raschplatz, Andreas-Hermes-Platz und Weißekreuzplatz, bislang alles andere als erste Adressen in der Landeshauptstadt, werden in den nächsten Monaten Sportstätte, Kultur- und Musikbühne, Tanzparkett, Partylocation, Gastrotreff, Familiendomizil und vieles mehr. Das Projekt wird von sehr vielen Schultern getragen, sagte Oberbürgermeister Belit Onay am Freitag bei der Vorstellung des Programms: „Es ist ein großer Aufschlag, den wir wagen wollen.“