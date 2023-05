Die Stadt Hannover will die bahnhofsnahen Areale Weißekreuzplatz, Andreas-Hermes-Platz und Raschplatz von ihrem Schmuddelimage befreien und hat für die drei Plätze ein umfängliches Kultur-, Sport- und Freizeitprogramm aufgelegt – für jeden und kostenlos. Das passiert in den kommenden Wochen.

Hannover. Weißekreuzplatz, Andreas-Hermes-Platz und Raschplatz: Drei bahnhofsnahe Orte, denen seit Jahrzehnten ein Schmuddelimage anheftet. Das will die Stadt Hannover nun grundlegend ändern – und hat bis September für alle drei Plätze ein umfängliches Sport-, Kultur- und Freizeitprogramm aufgelegt – unter freiem Himmel und kostenlos für jeden. Was jetzt erprobt wird, soll 2024 in vielen Bereichen dauerhaft kommen, hat die Stadt am Freitag bei einem Rundgang angekündigt. Wir stellen die wichtigsten Punkte vor.