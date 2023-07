﻿Raschplatz: Vertreibung von Suchtkranken? Stadtspitze wehrt sich gegen Vorwürfe

Hannover . Kinder und Jugendliche haben eine Menge Spaß auf den neuen Sportstätten des Raschplatzes, aber Drogenkranke und Obdachlose werden rigoros vom Wachdienst vertrieben. So lautet der Vorwurf, den Hilfsdienste und auch einzelne Ratspolitiker erheben. „Die Menschen sind natürlich nicht verschwunden, sie halten sich konzentriert hinter dem Bahnhof auf, was zu starken Konflikten führt“, sagt Volt-Ratsfrau Joana Zahl. In der jüngsten Ratssitzung hat die Stadtspitze jetzt auf die Kritiken reagiert.

Rückkehr zu vormaligen Verhältnissen auf Raschplatz keine Lösung

„Der Raschplatz ist auf dem besten Weg, ein Safe Space (gesicherter Raum) zu werden“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) in der Sitzung. Und das sei er früher keinesfalls gewesen, auch nicht für die Gruppe der Drogenkranken und Obdachlosen. „Sehr häufig haben Betroffene die aggressive Stimmung auf dem Platz beklagt“, sagt von der Ohe. Eine Rückkehr zu den vormaligen Verhältnissen könne also keine Lösung sein.

Andrang: Bis zu 130 Menschen aus der harten Drogenszene versammeln sich vor der Drogenhilfeeinrichtung Stellwerk in der Fernroder Straße. © Quelle: Katrin Kutter

Auch Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) nimmt Stellung zu den Vorwürfen. Die räumliche Verlagerung der offenen Drogenszene zum Vorplatz der Drogenhilfeeinrichtung Stellwerk in der Fernroder Straße sei geplant. „Der Fernroder Platz ist unsere Akzeptanzfläche“, sagt Bruns in der Ratssitzung. Dort halten sich täglich bis zu 130 Menschen auf. Auf dem Platz werde der Drogenkonsum toleriert, sagt Bruns. Die Stadt wollte eigentlich längst Bänke und einen Wetterschutz installieren, doch es gebe Lieferschwierigkeiten, sagt die Sozialdezernentin.

Obdachlose weichen in andere Quartiere aus

Zudem beobachten städtische Sozialarbeiter, dass Wohnungslose, die sich früher auf dem Raschplatz versammelten, in angrenzende Quartiere auswichen, etwa in Richtung Oststadt. „Wir haben die neuen Orte im Blick, die die Menschen aufsuchen“, sagt Bruns. Die Stadt stehe in regelmäßigem Kontakt mit Trägern der Obdachlosen- und Suchthilfe.

Mehr Betreuung: Volt-Ratsfrau Joana Zahl wünscht sich mehr sozialarbeiterische Betreuung für Drogenkranke und Obdachlose. © Quelle: privat

Ratsfrau Zahl regt an, auch die Hilfe der Initiative Limmern Lichter in Anspruch zu nehmen, um Drogensüchtige und Obdachlose hinterm Bahnhof zu betreuen. Die Initiative besteht aus jungen Sozialarbeitern, die im Auftrag der Stadt unter anderem den Küchengartenplatz in Linden befriedet haben. Von der Ohe will die Idee aufnehmen, ist aber skeptisch. „Wir können das diskutieren, aber es handelt sich um eine andere Klientel“, sagt er.

Kommende Woche will die Stadt verkünden, wie es mit den Sportangeboten auf dem Raschplatz weitergeht.

