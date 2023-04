Landgericht Hannover

Das Landgericht Hannover hat im Verfahren um den tödlichen Unfall in Barsinghausen sein Urteil gesprochen und die Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Schwurgericht entschied: Es ist unter anderem ein illegales Autorennen, aber kein Mord. Doch die Beteiligten wollen das Urteil nicht so stehen lassen. Es könnte also den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen.

