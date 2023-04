﻿War es Mord? Urteil zum tödlichen Unfall in Barsinghausen am Montag

Mord oder Autorennen mit Todesfolge? Das Landgericht Hannover wird am Montag das Urteil im Prozess um den tödlichen Unfall in Barsinghausen verkünden, bei dem zwei Kinder starben. Die Staatsanwaltschaft hat zuvor hohe Freiheitsstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Die Verteidigung bat um eine milde Strafe.

Hannover. Am Montag will das Landgericht Hannover ein Urteil in dem Prozess um den tödlichen Unfall in Barsinghausen sprechen. Bei einem Überholmanöver auf der Straße Kirchdorfer Rehr waren im vergangenen Jahr zwei Kinder ums Leben gekommen. Mit dem Urteil endet – zumindest vorläufig – ein tragisches, aber auch ein juristisch äußerst komplexes Verfahren. Die Frage, die sich dabei stellt: War es Mord? Ein Rückblick.

25. Februar 2022: Ewa P. überholt mit ihrem Audi auf der Straße Kirchdorfer Rehr mehrere Wagen, unter anderem einen Cupra-Formentor-SUV. Es kommt zum Zusammenstoß, erst mit dem Wagen eines 50-Jährigen, dann mit dem einer vierköpfigen Familie. Zuletzt rammt der Audi noch das Auto einer 74-Jährigen. Aus dem Wagen der Familie verstirbt ein Zweijähriger noch am Unfallort. Sein sechsjähriger Bruder erliegt seinen Verletzungen später im Krankenhaus. Vier Personen werden teils schwer verletzt.

Zeichen des Mitgefühls: Am Unfallort haben Menschen Blumen und Kerzen abgelegt. © Quelle: Mirko Haendel (Archiv)

Anklage lautet unter anderem auf Mord

Ein Jahr später kommt es zum Prozess vor dem Schwurgericht. Ewa P. wird unter anderem wegen Mordes und illegalen Rennens mit Todesfolge angeklagt. Der Fahrer des Cupras, Marco S., muss sich zunächst unter anderem wegen Beihilfe zum Mord verantworten. Denn kurz nach dem Unfall kommt bereits ein Verdacht auf: Ewa P. und Marco S., könnten mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen ein Rennen gefahren sein.

Davon geht auch die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage aus: Ewa P. soll mit ihrem blauen Audi etwa 180 Kilometer pro Stunde auf der Strecke unterwegs gewesen sein. Laut Anklage erhöhte auch Marco S. in einem Cupra-Formentor-SUV die Geschwindigkeit. Beide sollen für eine längere Zeit auf der Straße, wo eigentlich nur Tempo 70 erlaubt ist, nebeneinander hergefahren sein.

Die Angeklagten beim Prozessauftakt: Ewa P. und Marco S. mit ihren Anwältinnen und Anwälten. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Doch um den Tatbestand des Mordes zu erfüllen, braucht es Tötungsvorsatz. Nach mehreren Prozesstagen hegt das Gericht in einem Zwischenfazit genau daran Zweifel. Dafür müsste die Angeklagte den Tod anderer Personen nämlich zumindest billigend in Kauf genommen haben. Dabei spielt auch die mögliche Eigengefährdung eine wichtige Rolle. Die Frage, die sich stellt: Wie sehr kann jemand, der mit seiner eigenen Gefährdung rechnet, den Tod anderer Menschen in Kauf nehmen?

Für die Eltern ist das Verfahren nur schwer erträglich

Ewa P. habe nur schnell nach Hause zu ihren Kindern gewollt und sie habe beim Überholen noch eingelenkt, argumentiert die Verteidigung. Für die Eltern der verstorbenen Kinder, die als Nebenkläger im Prozess auftreten, nur schwer erträglich: „Aus Sicht der Eltern ist die Einschätzung des Gerichts enttäuschend und emotional schwer nachvollziehbar“, sagte damals ihr Anwalt Jens Kastner.

Die Nebenklage folgte dann auch der Forderung der Staatsanwaltschaft im Plädoyer: Für die 40-Jährige P. fordert Staatsanwältin Hilke Markwordt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes. Aber auch im Falle einer Verurteilung nur wegen eines verbotenen Rennens fordert sie eine Strafe von mindestens acht Jahren für P. Für den ebenfalls 40 Jahre alten Mitangeklagten verlangt sie fünf Jahre Gefängnis unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.

„Es gibt keine gerechte Strafe in diesem Verfahren“

Mehrfach haben sich die Angeklagten im Laufe des Prozesses bei den Eltern entschuldigt, aber immer bestritten, ein Rennen gefahren zu sein. Der Anwalt von Marco S. erklärt in seinem Plädoyer aus seiner Sicht sei sein Mandant vielleicht nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Mehr als einen Geschwindigkeitsverstoß habe S. bei aller Tragik nicht begangen.

„Es gibt keine gerechte Strafe in diesem Verfahren“, sagen die Verteidigerinnen von Ewa P. in ihrem Plädoyer. Die Anwältinnen Silke Willig und Yana Tchelpanova bitten um eine „milde Strafe“. Aus ihrer Sicht handelt es sich bei dem Unfall um ein „außer Kontrolle geratenes Überholmanöver“, ein Rennen sei die Angeklagte aber nicht gefahren.