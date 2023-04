﻿„Ein Zeichen zu setzen“ ist nicht die Aufgabe von Gerichten

Hannover. Das Landgericht Hannover hat ein Urteil im Prozess um den tödlichen Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver in Barsinghausen gesprochen. Dort starben vor rund einem Jahr zwei Kinder. Das Schwurgericht verurteilte die Angeklagten nun unter anderem wegen illegalen Straßenrennens mit Todesfolge.

Einen Tötungsvorsatz sah es nicht, deswegen folgte das Gericht auch nicht der Ansicht der Staatsanwaltschaft, die die beiden wegen Mordes beziehungsweise Beihilfe zum Mord angeklagt hatte. Der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer erklärt im Interview mit dieser Redaktion die Hintergründe des Urteils.

Herr Fischer, zwei Kinder sind tot, weil zwei Menschen viel zu schnell und waghalsig gefahren sind. Warum ist das kein Mord?

Das Landgericht hat entschieden: Es fehlte am Vorsatz. Vorsatz im Rechtssinn bedeutet nicht, dass ein Täter einen schädigenden Erfolg seines Handelns direkt anstrebt oder beabsichtigt. Es reicht aus, wenn er es „billigend in Kauf nimmt“. Das nennt man „bedingten Vorsatz“. Einen solchen Tötungsvorsatz hat, wer im Moment seines Handelns denkt: Ich weiß, dass Menschen sterben können, das ist mir aber gleichgültig. „Fahrlässig“ handelt dagegen jemand, der im Moment seines Handelns denkt: „Es wird schon gut gehen.“ Wenn man sich diese beiden Varianten einmal versucht vorzustellen, auch unabhängig vom konkreten Fall des „Raser“-Unfalls, sieht man, dass es da eine sehr schmale Grenze und oft auch unsichere Grenze gibt. Genau auf diese Grenze kommt es aber an.

War die Folge wirklich gleichgültig?

Aber wir wissen doch gar nicht, was die Angeklagte sich dachte, als sie überholt hat.

Genau da liegt das Problem. Das Gericht muss sich anhand von Indizien erschließen, ob der Fahrer oder die Fahrerin den Tod anderer wirklich für möglich gehalten hat, ob ihm oder ihr diese Folge des eigenen Handelns wirklich „gleichgültig“ war. Beispielhaft: Was denkt jemand, der mit 50 Stundenkilometern durch eine 30er-Zone fährt? Ist es ihm egal, dass da ein Kind zwischen den Autos auf die Fahrbahn springt und er es überfährt? Hat sich die Angeklagte im Fall in Barsinghausen beim Überholen wirklich gedacht: Es ist mir gleichgültig, egal, ob zwei Kinder sterben? Und hat sich der Überholte gedacht: Egal, ob Menschen sterben – Hauptsache, ich werde nicht überholt? Beides ist sehr unwahrscheinlich.

Vor der Urteilsverkündung: Die Angeklagten mit ihren Anwältinnen und Anwälten.Manuel Behrens

Wenn aber das Tatbestandsmerkmal des Vorsatzes im Ergebnis einer Beweisaufnahme zweifelhaft bleibt, gilt nach unserem Recht der Rechtssatz „in dubio pro reo“ (Im Zweifel für den Beschuldigten). Er bedeutet nicht, dass man Zweifel haben soll, sondern ist eine Entscheidungsregel für den Fall, dass das Gericht tatsächlich Zweifel hat. Das kann im Einzelfall schmerzhaft sein. Aber wenn diese Regel nicht gelten würde, wären wir ja allesamt ständig schuldige Verbrecher, schon wenn ein Gericht das für „möglich“ hält. Das wäre menschenrechtswidrig.

„Es kommt immer auf den Einzelfall an“

Aber in dem sogenannten Berliner Raserfall gab es doch genau das: Zwei Männer haben ein Rennen veranstaltet und jemanden dabei getötet. Sie wurden wegen Mordes beziehungsweise versuchten Mordes verurteilt. Wie kommt das?

Es kommt immer auf den Einzelfall an. In Berlin gab es ein richtiges Rennen mitten in der Innenstadt, und es war nur dem Zufall geschuldet, ob da jemand aus einer Seitenstraße kam. In Barsinghausen handelte es sich um einen Überholvorgang. Die Situation kennt wohl jeder Autofahrer: Ein Fahrer überholt, der Überholte gibt Gas, weil er oder sie meint, sich als Fahrlehrer aufspielen zu müssen. Daraus entwickelt sich ein absurdes, von Aggression bestimmtes Kräftemessen mit der jeweiligen Absicht, den anderen in eine schwierige Situation zu bringen; keiner gibt nach. Juristisch ist das auch ein „verbotenes Rennen“ im Sinne des Straftatbestands des Paragrafen 315d Strafgesetzbuch. Daran, dass in diesem Fall beide Beteiligten (also im Barsighausener Fall beide Angeklagte) Schuld auf sich geladen haben, gibt es nach den Feststellungen des Gerichts keinen Zweifel.

Warum steht Mord in diesen Fällen überhaupt im Raum, es gibt doch eben jenen Paragrafen, der genau darauf passt?

Man hat gemeint zu beobachten, dass es eine Steigerung dieser Raser-Fälle gab, und suchte, wie so oft, nach einer plakativen Lösung. Ich persönlich möchte das in Zweifel ziehen. Ich glaube, es ist eine Frage der Wahrnehmung und der gesellschaftlichen Wertung.

„Nicht alles muss als Schwerverbrechen verfolgt werden“

Ich höre heraus, Sie stehen dem etwas kritisch gegenüber?

Ja. Nicht alles, was verwerflich ist und für populäre Empörung sorgt, muss als Schwerverbrechen verfolgt werden. Bedenken Sie: Auch der versuchte Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Macht sich also nun jeder wegen versuchten Mordes strafbar, der in einer 30er Zone Tempo 60 fährt und dabei weiß, dass es purer Zufall ist, ob ein Kind zwischen dort geparkten Autos herausläuft?

Thomas Fischer: Der ehemalige Bundesrichter ist in Sachen Strafrecht immer noch sehr aktiv. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Meinungsfreudig und renommiert: Das ist Thomas Fischer Der frühere Bundesrichter Thomas Fischer gehört zu den herausragenden Strafjuristen in Deutschland. Fischer, Jahrgang, 1953, war zuletzt bis zu seiner Pensionierung Richter am Bundesgerichtshof. Er ist außerdem seit 1999 Bearbeiter und Herausgeber des „Fischer“, eines Kommentars zum Strafgesetzbuch, der wohl auf jeder Richterbank in Deutschland stehen dürfte. Der breiten Öffentlichkeit ist er eher bekannt aus seinen Fernsehauftritten sowie als Verfasser zahlreicher Kolumnen für „Zeit Online“ (bis 2017) und den „Spiegel“ (seit 2019), in denen er sich pointiert und meinungsfreudig mit aktuellen Fragen des Strafrechts beschäftigt – nicht immer unumstritten. Mit der „Zeit“ kam es zum Bruch über die Berichterstattung über den Regisseur Dieter Wedel. Die „Zeit“ hatte im Rahmen der Me-too-Debatte Vorwürfe mehrerer Frauen gegenüber Wedel publik gemacht. Fischer empfand das als Vorverurteilung, einen Text darüber lehnte die „Zeit“ ab, Fischer veröffentliche ihn im Branchendienst „Meedia“. Für den Spiegel schreibt er aber weiterhin. Im Podcast „Sprechen wir über Mord!?“ spricht er dazu mit dem Terrorismusexperten Holger Schmidt über wahre Verbrechen. Er ist verheiratet, lebt in Baden-Baden und hat zwei erwachsene Söhne. doe/ams

Aber hätte das Landgericht nicht ein Signal setzen können mit einer Verurteilung wegen Mordes und andere Raser abschrecken können?

Ich glaube nicht, dass irgendeine Entscheidung „ein Signal senden“ soll und darf. Im Strafrecht geht es um Einzelfälle, nicht um irgendwelche populistischen Signale. Und nur um andere abzuschrecken, darf kein Urteil gefällt werden. Es wäre sicher mit unserer Verfassung nicht vereinbar, einen Ladendieb zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen, um einmal „ein Zeichen zu setzen“. Der Bürger darf nicht zum bloßen Objekt staatlicher Zwecke gemacht werden.

Das Ganze ist kaum erträglich für die Eltern der toten Kinder. Viele fragen auch, warum nicht Mord?

Wenn wie im Fall in Barsinghausen Kinder die Opfer sind, meinen viele Menschen, die Höchststrafe und die höchstmögliche Schuldzumessung sei erforderlich. Aber das ist eine moralische Wertung. Man kann Empörung nicht unmittelbar ins Strafrecht oder in die Strafhöhe übersetzen. Die Menschen, die das fordern, übersehen meist, dass sie selbst die Ersten wären, die eine solche Empörungsstrafbarkeit treffen würde. Das wäre ein System der Willkür.

„Die Opfer werden durch harte Strafen nicht wieder lebendig“

Prozess ein Jahr nach dem Unglück: Am Unfallort, der Straße Kirchdorfer Rehr in Barsinghausen, erinnern immer noch Kerzen an die toten Kinder. © Quelle: Mirko Haendel

Zwei Kinder sind tot. Sie kommen durch ein Gerichtsverfahren nicht wieder. Kann denn ein Urteil überhaupt gerecht sein?

Was soll in einem solchen Fall Gerechtigkeit sein? Die Opfer werden ja durch noch so harte Strafen für die Täter nicht wieder lebendig. Man kann Schmerz, Leid und Empörung nicht eins zu eins in Strafe umsetzen. Wir sprechen hier über Strafrecht, also die Zuweisung persönlicher Verantwortung. Deshalb muss man nach diesem Maßstab unterscheiden. Wäre die Unachtsamkeit gleichbedeutend mit Vorsatz, befänden wir uns rechtlich wieder im Spätmittelalter, und die Mehrzahl der Bürger müsste mit drakonischen Strafen auch für verbreitete Regelverstöße rechnen. In Hannover hat das Gericht einen Vorsatz der Tötung bei beiden Angeklagten nicht festgestellt. Es ist nicht Aufgabe von Gerichten, entgegen dem Gesetz Verurteilungen nach Anforderungen einer vermeintlich „höheren“ Gerechtigkeit vorzunehmen.