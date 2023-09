Oststadt

Tamer und Timur Tekkal betreiben drei „Dean & David“-Filialen in Hannover. In der Nacht zu Mittwoch beschmierten Unbekannte das Restaurant an der Lister Meile mit rassistischen Parolen. Seit Jahren kennen sie Anfeindungen – und sind gleichzeitig von der jetzigen Solidarität überrascht.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket