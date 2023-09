﻿Rassistische Parolen in Hannover: CDU macht auch die AfD verantwortlich

Hannover. Neben rassistischen Parolen hatte der Täter auch den Namen einer Partei auf die Fensterscheibe gesprüht: „AFD“ stand in großen, schwarzen Buchstaben an der Front des von Timur und Tamer Tekkal betriebenen „Dean & David“-Restaurants in Hannovers Oststadt, auf das in der Nacht zu Mittwoch ein Farbanschlag verübt wurde. Die CDU im Rat macht für solche Aktionen die „Alternative für Deutschland“ mitverantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Parteien und Organisationen, wie die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Hannover, die solchem Denken den Weg bereiten, werden wir als Demokraten im politischen Raum weiterhin den Kampf ansagen“, kündigte Fraktionschef Felix Semper an. Er sieht in den rassistischen Farbattacken den „ekelhaften Versuch, auf perfideste Art den Spaltpilz in unsere Stadtgesellschaft zu pflanzen und Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen“.

Keine politische Motivation des Täters?

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 39-Jährige soll seine Hassbotschaften nicht nur an die „Dean & David“-Filiale in der Oststadt geschmiert haben, sondern auch an das Restaurant „Pinaria 08“ in Kleefeld. Er soll darüber hinaus eine türkische Moschee, Räume eines türkischen Vereins und ein Auto mit Graffiti beschädigt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob der Mann möglicherweise aus politischer Motivation handelte, ist laut Polizei fraglich. Denn: „Aktuell scheinen psychische Beeinträchtigungen den Mann dazu veranlasst zu haben, die Graffiti anzubringen“, sagte ein Sprecher.

OB Onay besorgt über politisches Klima

Im Gespräch: Oberbürgermeister Belit Onay (Mitte) besucht Tamer (rechts) und Timur Tekkal nach den rassistischen Schmierereien an ihrem Restaurant in der Oststadt. © Quelle: Nancy Heusel

Oberbürgerbürgermeister Belit Onay (Grüne) beruhigte das nicht. „Das mag in diesem Fall vielleicht stimmen, ist aber nicht entscheidend. Denn auch diese psychisch kranke Person hat diese Worte gefunden. Das entsteht in einem politischen Klima, in dem bestimmte Akteure die Debatte prägen“, erklärte Onay.

AfD wehrt sich gegen Vorwürfe

Die AfD in Hannover wies den Vorwurf der CDU zurück, dass sie solchem Denken den Weg bereite. „Wir haben keinen Einfluss darauf, wenn da jemand so etwas hinschmiert“, sagte Fraktionschef Jens Keller. Die AfD distanziere sich „von Anschlägen jeglicher Art – egal, ob sie von links oder rechts kommen“. Auch schüre seine Partei „kein Klima von Gewalt und Hass“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, die Schwester von Timur und Tamer, sieht das anders. „Hier braut sich was zusammen, was uns große Angst macht“, schrieb sie auf der Plattform X (ehemals Twitter) und setzte darunter nur einen Hashtag: AfD.

HAZ