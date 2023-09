Die rassistische Attacke mit Hassparolen auf das „Dean & David“-Restaurant in Hannovers Oststadt war offenbar kein Einzelfall. Wie jetzt bekannt wird, traf es auch ein kleines Café in Kleefeld. Beide Angriffe weisen deutliche Parallelen auf.

Hannover. Erst das „Dean & David“-Restaurant in der Oststadt, jetzt ein Café in Hannover-Kleefeld: Inzwischen sind zwei Fälle bekannt, bei dem Unbekannte Lokale mit rassistischen Parolen beschmiert haben. Während sich die Attacke auf das „Dean & David“ in der Nacht zu Mittwoch ereignete, entdeckte der Inhaber des „Pinaria 08“ die rassistische Schmiererei nach eigenen Angaben bereits am Montagmorgen. Es gibt deutliche Parallelen bei den Botschaften und der Ausführung. Die Polizei bestätigt die Taten.