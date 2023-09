﻿Rechte Hassparolen an Lokalen in Hannover: Polizei fasst Tatverdächtigen

Hannover. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen zu den rassistischen Hassparolen ausgemacht, die an zwei Lokalen im Stadtgebiet entdeckt wurden. Es handelt sich um einen 39 Jahre alten Mann. Ihm werden neben den Schmierereien bei „Dean & David“ in der Oststadt und an einem Café in Kleefeld ähnliche weitere Taten vorgeworfen. Unter anderem soll er eine türkische Moschee, Räume eines türkischen Vereins und ein Auto mit Graffiti beschädigt zu haben.

Nach Polizeiangaben durchsuchten Ermittler am Mittwochabend die Wohnung des Verdächtigen aus dem Stadtgebiet. Ob der Mann möglicherweise aus politischer Motivation handelte, ist laut Polizei fraglich. Denn: „Aktuell scheinen psychische Beeinträchtigungen den Mann dazu veranlasst zu haben, die Graffiti anzubringen“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover. Nähere Angaben dazu macht die Behörde nicht. Allerdings habe der Verdächtige die „Beeinträchtigung“ selbst eingeräumt. Auch die eingesetzten Polizisten hätten einen entsprechenden Eindruck von dem Mann gehabt. Der Staatsschutz ermittelt jedoch weiter zu einem möglichen politisch motivierten Hintergrund.

Genaue Fallzahl ist noch unklar

„Nach bisherigem Ermittlungsstand kommt der Tatverdächtige für eine Fallzahl im einstelligen Bereich als Täter in Betracht“, sagt Bertram. Die Auswertung dauert noch an – und möglicherweise kommen noch weitere Fälle hinzu. Der 39-Jährige erhielt eine Gefährderansprache. Er ist auf freiem Fuß.

Als bekannt wurde, dass die Polizei einen Tatverdächtigen hat, besuchte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gerade die Filiale von „Dean & David“ von Timur und Tamer Tekkal an der Lister Meile. „Vor allem für die Betroffenen ist es eine Erleichterung“, sagte Onay. „Diese Person kann nun kein Unheil mehr anrichten.“ Gleichwohl sehe der Politiker, dass es nur ein Mensch von vielen sei, die solche Parolen benutzten und verbreiteten.

„Dean & David“-Betreiber ist erleichtert

Dass der Verdächtige aus einer psychischen Beeinträchtigung heraus gehandelt haben soll, beruhigt Onay nicht wirklich. „Das mag in diesem Fall vielleicht stimmen, ist aber nicht entscheidend. Denn auch diese psychisch kranke Person hat diese Worte gefunden“, so der Oberbürgermeister. „Das entsteht in einem politischen Klima, in dem bestimmte Akteure die Debatte prägen.“

Betreiber Timur Tekkal zeigt sich erleichtert: „Gut, dass der Mann gefasst worden ist. Ich bin insbesondere auch wegen meiner Mitarbeiter froh, viele haben Migrationshintergrund und waren in Sorge. Vor allem, wenn sie mal früh morgens alleine im Laden stehen. Sie atmen jetzt auf, wie wir auch.“

Das Auftauchen der rassistischen Parolen an der Lister Meile hatte am Mittwoch Bestürzung ausgelöst. Aber es gab auch eine Reihe von Solidaritätsbekundungen. Menschen brachten am Tag darauf Blumen und Schokolade vorbei.

