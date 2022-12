﻿Hannovers Rat debattiert über städtischen Haushalt in finsteren Zeiten

Niedersachsen will Einstiegsgehälter für Lehrer vorerst nicht erhöhen

Nach Angaben von Kultusministerin Julia Willie Hamburg ist die Umsetzung der Pläne für ein höheres Einstiegsgehalt bei Lehrern hoch komplex. Eine Erhöhung auf A13 sei deshalb im kommenden Jahr nicht möglich, schreibt die Grünen-Politikerin in einem Brief an die Schulen. Dafür soll es Geld für Quereinsteiger geben.