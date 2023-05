﻿Baugerüste am Rathaus: Balkone neben dem Haupteingang werden saniert

Hannover. Hannovers Rathaus, eines der Wahrzeichen der Stadt, ist ein Sanierungsfall. Seit Jahren verschwinden immer wieder Teile der Fassade hinter Gerüsten, weil das Mauerwerk repariert werden muss. Jetzt ist die Außenwand neben dem Haupteingang Richtung Trammplatz an der Reihe. Noch vor den Pfingsttagen hat die Stadt Gerüste zu beiden Seiten des Portals hochziehen lassen, um Balkone zu sanieren.

Balkone werden repariert

Der Boden der Balkone müsse abgedichtet, Brüstungen „statisch ertüchtigt“ werden, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Das betreffe auch Eckbereiche an der Nord- und Westfassade, also an der Kante Richtung Museum August Kestner. Im Juni und Juli setzen Arbeiter die Balkone instand. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich nach Angaben der Stadt auf 170.000 Euro. Doch damit ist es nicht getan.

Tatsächlich sind viele Millionen Euro nötig, um Hannovers Rathaus Stabilität und neuen Glanz zu verleihen. Die Kosten für die unlängst abgeschlossene Reparatur der Südfassade einschließlich der Juliustürme belaufen sich nach Angaben der Stadt auf 7,3 Millionen Euro. Für die noch bis August 2024 laufende Sanierung der Westfassade kalkuliert die Verwaltung noch einmal 4,1 Millionen Euro ein. Insgesamt dürften die Sanierungskosten nach Angaben der Stadt im zweistelligen Millionenbereich liegen.

