Seit Sommer weg

Europa bis Aufstiegstraum: So läuft es für Beier, Ondoua und Co. nach dem Abschied von Hannover 96

Sprungbrett oder Endstation? Im Sommer gab’s bei Hannover 96 nicht nur Zu- sondern auch Abgänge. Gael Ondoua zum Beispiel, der in Genf Stammspieler ist und in der Europa League antritt. Maxi Beier ist Topscorer in Hoffenheim und Luka Krajnc plötzlich Linksverteidiger. In Italien spielt er um den Aufstieg.