﻿Luftmessung: Keine Schimmelpilze und Asbestsporen im Rathaus gefunden

Bemerode. Das in die Jahre gekommene Rathaus in Bemerode ist frei von Schimmelpilzen und Asbestsporen in der Luft. Das hat eine Untersuchung durch ein Unternehmen gegeben, das von der Stadt Hannover damit beauftragt worden war. Die städtischen Mitarbeiter hatten sich in den zurückliegenden Monaten wiederholt über schlechte Arbeitsbedingungen etwa durch feuchte Wände, beschlagene Fenster, leckende Heizungen und einer stockenden Asbestsanierung im Inneren der oberen Etagen beschwert – anonym.

Nach Mitteilungen der Stadt hatte es in den zurückliegenden Wochen mehrere Beprobungen in verschiedenen Räumen gegeben. Untersucht wurde zum einen auf Schimmelpilze und zum anderen auf Asbest und künstliche Mineralfasern (KMF). „Die Probeorte wurden im Vorfeld gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort quer über alle Etagen des Kommunalen Sozialdienstes festgelegt und vorher angekündigt“, so Stadtsprecher Dennis Dix.

Zwei Proben zunächst auffällig, dann aber nicht mehr

Die Ergebnisse zu Asbest und KMF seien alle negativ gewesen, also ohne Befunde. Bei den sechs Proben auf Schimmelpilze habe es allerdings zwei Proben gegeben, bei denen in den gemessenen Räumen eine erhöhte Konzentration von Schimmelpilzen festgestellt worden seien. „Eine Innenraumquelle ist möglich“, so die Stadt. In den betreffenden Räumen wurden inzwischen Nachmessungen vorgenommen – allerdings ohne Auffälligkeiten.

Vorsorglich hatte die Stadt die Büros einige Tage vor der zweiten Messung dichtgemacht und die Zimmerpflanzen entfernt. In einem weiteren Büro habe ein Maler die abgetrockneten Wasserflecken nunmehr grundgereinigt und übertüncht. Einige Mitarbeitende im Bemeroder Rathaus stellt die Sanierung einzelner Räume nicht zufrieden – sie arbeiten mit Genehmigung durch die Stadtverwaltung lieber im Homeoffice.

Kaum verändert: Das Rathaus in Bemerode gibt es seit 1969. Eine grundlegende Sanierung des Gebäudes hat bis heute nicht stattgefunden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sanierungsbedürftigkeit spätestens seit 2019 bekannt

Pfeifende Heizungen, Schimmel an den Wänden, undichte Fenster, Asbest in den Mauern: Hinter vorgehaltener Hand ist im Stadtteil Bemerode schon länger vom „Gammel-Rathaus“ die Rede, seitdem die Mängel nach Beschwerden der Mitarbeiter öffentlich wurden. In dem Gebäude sind zwei Einrichtungen untergebracht: der kommunale Sozialdienst und ein Bürgeramt der Stadt. Während das Bürgeramt im Erdgeschoss vor einigen Jahren saniert wurde und in einem akzeptablen Zustand ist, sind die Arbeitsbedingungen in den sechs Etagen darüber bescheiden.

Der schlechte bauliche Zustand des Bemeroder Rathauses ist spätestens seit einem Gutachten der Stadt Hannover von 2019 bekannt. Aktuell geht die Verwaltung von Sanierungskosten von gut 13 Millionen Euro aus. Mitglieder des Stadtbezirksrates Kirch­ro­de-Be­me­ro­de-Wül­fe­ro­de sprechen inzwischen von rund 20 Millionen Euro. Das 1969 fertiggestellte Gebäude befinde sich noch im „baulichen Ursprungszustand“, heißt es im Gutachten. Bei den Beratungen Ende 2022 für den städtischen Doppelhaushalt 2023/24 war eine durch die Grünen aus Bemerode angeregte Bereitstellung von finanziellen Mitteln durchgefallen.

