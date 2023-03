﻿Wer übernimmt in Hannover die neuen Dezernate? Erste Namen im Gespräch

Die Ausschreibungsfrist für zwei neue Dezernentenstellen bei der Stadt Hannover endet in diesem Monat. Noch ist unklar, wen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Ende vorschlägt. Eine Kandidatin könnte eine SPD-Politikerin aus Langenhagen sein.

Hannover. Das Führungsteam im hannoverschen Rathaus bekommt zwei neue Gesichter, so viel steht fest. Wer aber Dezernentin oder Dezernent für Bildung und Kultur sowie für Jugend und Sport wird, ist noch nicht ausgemacht. Die Bewerbungsfrist läuft Ende des Monats ab. Im Koalitionsvertag haben SPD und Grüne vereinbart, welche Partei sich für welches Ressort nach Kandidaten umschaut.

Wird Eva Bender neue Bildungs- und Kulturdezernentin?

Für das Bildungs- und Kulturdezernat deutet jetzt vieles daraufhin, dass die Genossen Eva Bender, derzeit Erste Stadträtin in Langenhagen, ins Rennen schicken. Bei den Grünen, die sich um das Jugend- und Sportdezernat kümmern, bleibt noch vieles vage. Am Ende muss Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sein Plazet geben und dem Rat zwei Personalvorschläge unterbreiten. Klar ist dabei auch: Rot-Grün stimmt sich im Vorfeld mit Onay ab.

Vorschlag der SPD? Langenhagens Sozialdezernentin Eva Bender könnte neue Bildungs- und Kulturdezernentin werden. © Quelle: Juliane Stahl

Die 41-jährige Eva Bender ist seit zwei Jahren Sozialdezernentin in Langenhagen. Sie hat Sozialwissenschaften in Göttingen studiert und zuvor fast drei Jahre lang den Fachbereich Schule bei der Stadt Braunschweig geleitet. Für die SPD-Ratsfraktion ist Bender keine Unbekannte. Sie hatte einige Zeit die Fraktionsgeschäftsstelle geführt. Bender ist zudem ausgebildete Yogalehrerin.

Mehrere Personen bei den Grünen im Gespräch

Die SPD will den möglichen Personalvorschlag nicht kommentieren. „Es gibt ein klares, vereinbartes Verfahren, und es steht noch nichts fest“, sagt Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Daher sei alles Spekulation, was „irgendwelche Leute in die Welt setzen, oft im eigenen Interesse“. Man werde sich in den nächsten Wochen eng mit Onay abstimmen.

Bei den Grünen verdichtet sich die Diskussion noch nicht so stark auf einen einzelnen Namen. Im Gespräch ist unter anderem die ehemalige Grünen-Kandidatin für das Amt des Regionspräsidenten, Frauke Patzke. Da sie aber unlängst eine Stelle beim Land Niedersachsen angetreten hat, dürfte es recht unwahrscheinlich sein, dass die Grünen sie als Dezernentin vorschlagen.

Will sie Jugend- und Sportdezernentin werden? Frauke Patzke ist bei den Grünen als Kandidatin im Gespräch. © Quelle: Rainer Dröse

Auch der Name der Ratsfrau und ehemaligen Herausforderin von Onay bei der Oberbürgermeisterwahl, Iyabo Kaczmarek, wird genannt. Kaczmarek ist erst kurz vor der Kommunalwahl 2021 Mitglied der Grünen geworden. Ob die freiberufliche Kulturmanagerin tatsächlich als Führungskraft im Rathaus infrage kommt, dürfte innerhalb der Grünen umstritten sein.

Erst Onays Herausforderin, jetzt Teil der Führungsriege? Auch Ratsfrau Iyabo Kaczmarek ist bei den Grünen im Gespräch. © Quelle: Sven Brauers

Bliebe noch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Friederike Kämpfe (Grüne), die im Juli aus dem Amt scheidet, um sich „neuen beruflichen Herausforderungen“ zu stellen. Ist damit die Führung eines Dezernats gemeint? „Das wäre eine seltsame Vorgehensweise“, heißt es aus der rot-grünen Ratskoalition. Es bleibt also spannend.

Erst Ausstieg, dann Aufstieg? Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Friederike Kämpfe scheidet Mitte des Jahres aus dem Amt und will sich „neuen Herausforderungen“ stellen. © Quelle: Max Baumgart

Zwei Dezernentinnen scheiden aus

Hintergrund für die Stellenbesetzungen ist der baldige Abschied von zwei Dezernentinnen: Ende des Jahres läuft die Amtszeit der Dezernentin für Bildung, Jugend und Familie, Rita Maria Rzyski, aus, im darauffolgenden Jahr die von Konstanze Beckedorf, zuständig für Kultur, Sport und die Herrenhäuser Gärten. Die rot-grüne Ratskoalition hatte sich darauf geeinigt, die Ressorts der beiden Dezernate zu verschieben. Es gibt eine Neuauflage des Schul- und Kulturdezernats (künftig „Bildung und Kultur“). Zudem sollen die Bereiche Jugendhilfe, Familienförderung und Sportverwaltung zusammengefasst werden.

Das Bildungs- und Kulturdezernat soll zum 1. März 2024 besetzt werden, das Jugend- und Sportdezernat zum 1. November dieses Jahres. Dem Vernehmen nach sollen die beiden neuen Führungskräfte aber gleichzeitig und noch in diesem Jahr vom Rat gewählt werden. Sind sich Grüne und SPD einig, ist eine Mehrheit im Rat sicher.