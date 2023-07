﻿Ratsfrau aus Hannover bei Bruchmeisterverpflichtung sexuell belästigt: „So geht man nicht mit Frauen um“

Hannover. Die Schützen in Hannover haben mit ihrer mehr als 700 Jahre alten Bruchmeister-Tradition neue Wege eingeschlagen. Im vergangenen Jahr übernahm das prestigeträchtige Amt erstmals eine Frau. In diesem Jahr sind unter den vier Bruchmeistern sogar zwei Frauen – und ein Mann mit Migrationshintergrund. Doch das Bemühen um einen liberaleren Kurs hat am Freitag bei der offiziellen Verpflichtung im Neuen Rathaus einen Dämpfer bekommen. Im Rahmen des Festaktes kam es offenbar zu einer verbalen sexuellen Belästigung der Ratsfrau Joana Zahl von der Partei Volt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Zahl berichtet, wurde ein älterer und ihr unbekannter ehemaliger Bruchmeister auf ein Tattoo aufmerksam, das die Politikerin am Fuß trägt. Er erkundigte sich daraufhin danach, ob sie weitere Tattoos auf ihren Oberschenkeln habe und ließ dieser Frage eine Bemerkung zum Sexualleben der jungen Frau folgen. „Das war supersexistisch, absolut ekelhaft und schockierend. Ich wusste überhaupt nicht, was ich darauf antworten soll“, sagt Zahl.

Berichtet von einer verbalen sexuellen Belästigung: Joana Zahl, die die Partei Volt in Hannovers Rat vertritt. © Quelle: Katrin Kutter

Für sie sei die Situation „sehr unangenehm“ gewesen, die sich auf der Treppe vor dem Rathaus ereignet habe. Durch den Frack und den schwarzen Zylinder sei die Person „eindeutig als ehemaliger Bruchmeister zu erkennen gewesen“. Zahl berichtet, sie habe den Mann „um eine Entschuldigung gebeten“. Dieser habe jedoch „keine Einsicht“ gezeigt und die Bemerkung über sie gegenüber anderen Männern wiederholt. „Offenbar wollte er sich dort Bestätigung holen“, vermutet Zahl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeugen haben den Vorfall miterlebt. Unter anderem Juli Klippert von der Satiregruppe „Die Partei“. Er bestätigt die „sexistische Entgleisung“ beim Festakt. Auch Andreas Garbe, Geschäftsführer des hannoverschen Fernsehsenders h1, hat die Situation mitbekommen. „Es ist genau so gewesen“, sagt er über die Schilderungen Zahls. „Das war vollkommen unangebracht. Ich war peinlich berührt“, sagt er.

Collegiums-Vorsitzender kündigt Konsequenzen an

Marko Tatomirovic, der im Januar zum neuen Vorsitzenden des Collegiums der ehemaligen Bruchmeister gewählt worden war, stellt klar: „Das geht überhaupt gar nicht. So geht man nicht mit Frauen um.“

Das Verhalten des Mannes, der Zahl offenbar sexistisch angegangen war, entspreche „nicht den Auffassungen, die wir als ehemalige Bruchmeister vertreten. Wenn wir herausfinden, wer das war, wird sich diese Person vor dem Ehrenrat verantworten müssen“, kündigt Tatomirovic an. Als Konsequenz könne das „auch den Ausschluss aus dem Collegium bedeuten“, in das sämtliche ehemaligen Bruchmeister der hannoverschen Schützenfeste berufen werden. Angesichts der Beschreibung des Mannes habe er bereits eine Vermutung, um wen es sich dabei handelt.

2022 war Vanessa Smorra Hannovers erste Bruchmeisterin

Neuer Kurs: Vanessa Smorra war 2022 Hannovers erste Bruchmeisterin. © Quelle: Frank Tunnat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorsitzende verweist darauf, dass das 170-köpfige Collegium auf seiner Jahresversammlung im Januar mit „großer Mehrheit“ beschlossen habe, dass in dieses künftig auch Frauen aufgenommen werden sollen. Tatsächlich stimmten rund 90 Prozent der anwesenden Mitglieder für die entsprechende Änderung der Satzung.

Mit Vanessa Smorra hatte 2022 zum ersten Mal in der über 720-jährigen Geschichte der Bruchmeister eine Frau das Ehrenamt übernommen. In diesem Jahr übernehmen dieses mit Samantha Stanton und Jennifer Seegers zwei weitere Frauen. Komplettiert wird das Quartett durch Ali Hasan und Eike Christian Bader. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobte den neuen Kurs beim Fassbieranstich am Freitag ausdrücklich. „Die vier Bruchmeister und Bruchmeisterinnen geben in diesem Jahr ein besonders schönes Bild ab. Zeigen sie doch, dass die Schützen den eingeschlagenen Weg mit der Öffnung des Amtes für alle Geschlechter weitergehen“, sagte er.

HAZ