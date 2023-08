﻿Raubserie? Unbekannter reißt Frauen Goldketten vom Hals und flüchtet

Hannover. Immer ist es das gleiche Muster: Ein Mann reißt Frauen Goldketten vom Hals und flieht anschließend. Gleich fünf ähnliche Fälle hat die Polizei unter anderem in der Südstadt, in der List und in Vahrenwald gezählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell kann die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten jedenfalls nicht ausschließen, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. So folgte nach Angaben der Sprecherin ein Unbekannter am Freitag, 18. August, gegen 14 Uhr einer 63-Jährigen in ein Mehrfamilienhaus an der Schlägerstraße und sprach sie im Treppenhaus an. „Anschließend schubste er sie und riss ihr die goldene Kette vom Hals“, so Shapovalova. Mit seiner Beute floh er über den Stephansplatz in Richtung Oesterleystraße.

Räuber unterwegs? Weiterer Überfall in der List

Am 20. August raubte dann ein Unbekannter eine 86-Jährige in der List aus: „Zunächst bot er der Seniorin gegen 15.30 Uhr Hilfe beim Nachhausegehen an und begleitete sie durch den Innenhof in der Straße Spannhagenstraße“, so die Sprecherin. Plötzlich griff der Mann aber nach der Goldkette der Seniorin, die sie am Hals trug. Danach floh er mit der Beute über die Podbielskistraße. In welche Richtung ist unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warnung vor Überfällen: Diese Tipps hat die Polizei Die Polizei empfiehlt, die Umgebung und verdächtige Menschen aufmerksam zu beobachten. Sollte etwas verdächtig sein, können Betroffene die Nähe anderer Menschen oder ganzer Gruppen suchen. „Oftmals lassen Täter von ihrem Vorhaben ab, wenn sie sich beobachtet fühlen beziehungsweise sich die Situation geändert hat“, heißt es dazu von der Polizei. Zudem sollten sich Betroffene, wenn möglich, das Aussehen der Täter und den Geschehensablauf genau einprägen. Dazu können sie auch Passanten und andere Beobachter bitten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Dafür sollten sie sich die Personalien notieren. Nach der Tat sollten sie sofort die Polizei informieren.

Der Räuber soll schlank sein und kurze schwarze Haare sowie einen Vollbart haben. Er trug bei dem Überfall eine blaue Jeanshose und eine blaue Jeansjacke. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Weitere drei ähnliche Taten soll es unter anderem in der Südstadt und in Vahrenwald gegeben haben.

Daher bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Räuber geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

HAZ