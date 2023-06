Raubüberfälle mit Schusswaffe: Polizei nimmt Tatverdächtige in Hannovers Südstadt fest

Hannover. Zwei Tatverdächtige haben in der Nacht zu Sonnabend, 24. Juni, in der Südstadt versucht, drei Raubüberfälle zu begehen. Sie bedrohten einen Kioskbetreiber und zwei Passanten mit einer Schusswaffe. Nur beim letzten Versuch konnten die beiden Männer eine kleine Summe Bargeld erbeuten. Im Laufe der Nacht konnte die Polizei die Täter festnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 28 und 44 Jahre alten Täter gingen nach Angaben der Polizei um 0.10 Uhr zuerst in einem Kiosk in der Marienstraße auf Beutezug. Sie bedrohten einen Kioskmitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. „Plötzlich ergriffen die Täter die Flucht und verschwanden ohne die erhoffte Beute“, sagte Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Wenige Minuten später wollten die Männer am Aegidienkirchhof in Hannover-Mitte einen Passanten ausrauben. Als dieser angab, kein Bargeld dabei zu haben, suchten die Tatverdächtigen erneut das Weite. Um 1 Uhr rief ein weiterer Passant die Polizei. Die beiden Männer erbeuteten von ihm an der Straße Goldener Winkel eine kleine Summe Bargeld.

Festnahmen noch im Laufe der Nacht

Noch im Laufe der Nacht nahm die Polizei zunächst den 44-jährigen Mann fest. „Die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen erfolgte vor einer Lokalität an der Scholvinstraße“, sagte Bertram. Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen zu den Taten. Sie können sich unter Telefon (0511) 1092815 melden.

HAZ