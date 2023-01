﻿Im Flugzeugklo geraucht: Pilot schmeißt Passagier in Hannover aus Ferienflieger

Ein 33-jähriger Mann ließ sich nicht vom Rauchen in einem Flugzeug in Richtung Antalya abhalten – in Hannover endete deshalb die Reise für ihn. Zum Verhängnis wurde ihm eine ungeplante Zwischenlandung.

Hannover. Weil er auf der Bordtoilette geraucht hat, musste ein 33-jähriger Fluggast am Freitag bei einer außerplanmäßigen Zwischenlandung in Hannover einen Flieger nach Antalya verlassen. Das Flugzeug war in Hamburg gestartet. Der Mann ging kurz nach dem Start in das Klo, um eine Zigarette zu rauchen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, missachtete er dabei die Aufforderung der Crew, das Rauchen einzustellen. Stattdessen rauchte er seine Zigarette zu Ende.

Zum Verhängnis wurde dem 33-Jährigen, dass die Fluggesellschaft Sun Express kurzfristig entschied, in Hannover einen Zwischenstopp einzulegen, um gestrandete Urlauber aufzunehmen. Diese wollten auch nach Antalya fliegen, aufgrund von technischen Problemen war ihr Flug jedoch gestrichen worden. Bei der Gelegenheit schloss der Pilot des Fliegers aus Hamburg auch den Raucher vom Weiterflug in die Türkei aus.

Raucher im Flugzeug: Bis zu 25.000 Euro Geldstrafe

Gegen den 33-Jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt, die mit bis zu 25.000 Euro Geldstrafe geahndet werden kann. Der Rest der Familie flog laut Polizei alleine nach Antalya in den Urlaub, der Mann musste die Heimreise von Hannover nach Hamburg mit dem Zug antreten.

Es komme regelmäßig vor, dass Passagiere in Fliegern rauchen. Der Ausschluss vom Flug sei aber eine Ausnahme, sagt Detlef Zieling von der Bundespolizei Hannover. „In diesem Fall hatte der Fluggast einfach Pech mit der Zwischenlandung.“ Hätte er zwischen Hannover und Antalya geraucht, wäre er noch an sein Reiseziel gekommen. „Dann wäre die Tat jedoch nach türkischem Recht geahndet worden“, sagt Zieling. Es gilt nämlich immer das Recht des Ziellandes.

Von luc mit dpa