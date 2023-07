﻿Raum für „Doktorspiele“: AfD-Abgeordnete stellt Strafanzeige gegen AWO-Kita in Hannover

Hannover. Die kinder- und jugendpolitische Sprecherin und Landtagsabgeordnete der AfD, Vanessa Behrendt, hat bei der Polizei Hannover Strafanzeige wegen Kindeswohlgefährdung gegen die Leitung und alle Beteiligten einer Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gestellt, die einen Raum für „Doktorspiele“ einrichten wollte. Darüber hatte der frühere Leiter der Kita die Eltern offenbar im Alleingang in einem Elternbrief informiert.

„Akteure dürfen nie wieder Kinder betreuen“

Es reiche bei Weitem nicht aus, wenn das Kultusministerium zwar das Jugendamt einschalte, sagte Behrendt, aber am Ende lediglich gefordert werde, das pädagogische Konzept für alle AWO-Kitas in Hannover zu überarbeiten. „Es geht hier nicht um wohlklingende Worte auf Papier, sondern darum, was den Kindern hinter den Türen dieser Einrichtung möglicherweise morgen oder übermorgen angetan wird“, sagte Behrendt. Die Akteure dürften nicht im Amt bleiben. Fachkräfte mit derartigen Fantasien sollten niemals wieder Kinder betreuen dürfen.

Auch die CDU lehnt sogenannte Körpererkundungsräume in hannoverschen Kitas strikt ab und fordert Aufklärung darüber, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Fraktionsvorsitzender Felix Semper sagte: „Seine Kinder in die Obhut von Erzieherinnen und Erziehern zu geben, setzt ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Dieses in einer derart eklatanten Weise aufs Spiel zu setzen, ist grob fahrlässig.“

