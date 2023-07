﻿Ein Raum für„Doktorspiele“ in AWO-Kita Hannover? Kita-Leiter arbeitet nicht mehr dort

Hannover. Der Leiter einer Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hannover, der in seiner Kita offenbar einen extra Raum für „Doktorspiele“ einrichten wollte, ist nicht mehr in seinem Job tätig. Das bestätigte der AWO-Vorstandsvorsitzende Dirk von der Osten gegenüber dieser Zeitung. Der Leiter, der nach Angaben von der Ostens seit 26 Jahren für die AWO in Kitas tätig war, werde bereits seit Mitte Juni nicht mehr beschäftigt, hieß es weiter. Zu Gründen wollte von der Osten sich nicht äußern.

Stelle ist noch nicht wieder besetzt

Nach Informationen dieser Zeitung ist die Stelle der Leitung der betreffenden Einrichtung zur Nachbesetzung zum 1. August 2023 ausgeschrieben. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin sei noch nicht gefunden, sagte von der Osten. Bis die Stelle neu besetzt sei, werde die stellvertretende Leitung der Kita die Leitung zunächst kommissarisch besetzen.

Der vorherige Leiter hatte in der Kita, in der mehr als 100 Kinder betreut werden, in einem Elternbrief angekündigt, dass er einen sogenannten Körpererkundungsraum schaffen wolle und dafür auch schon entsprechende Regeln genannt. Kinder sollten sich dort ausziehen und frühkindliche sexuelle Erfahrungen sammeln können. Mit der AWO sei dieser Vorgang weder abgesprochen gewesen, noch entspreche er in irgendeiner Form der Meinung der AWO Region Hannover, sagte von der Osten weiter. Man habe nie vorgehabt, einen solchen Raum in einer Kita zu schaffen.

Eltern protestierten heftig

Eltern aus dieser Kita hatten sich laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung beim Kultusministerium beschwert. Daraufhin war das gesamte Projekt vom Landesjugendamt in Niedersachsen gestoppt worden. Das pädagogische Konzept gefährde nach Auffassung der Behörde in dieser Form das Kindeswohl und habe keinen Bestand, sagte am Sonnabend eine Sprecherin des Kultusministeriums in der Landeshauptstadt.

Das Landesjugendamt habe für den weiteren Betrieb der Einrichtung die Auflage gemacht, dass das pädagogische Konzept der AWO-Kitas in Hannover sowie das Kinderschutzkonzept mit externer Beratung sofort überarbeitet werden müssen. Der Kita-Träger muss dem Landesjugendamt den aktuellen Sachstand nun regelmäßig alle zwei Monate berichten – und das erstmals zum 1. August 2023.

