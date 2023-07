﻿Raum für „Doktorspiele“: Parteien kritisieren Konzept von hannoverscher Kita

Im Fall einer hannoverschen AWO-Kita, in der die Eltern darüber informiert worden waren, dass ein Raum für „Doktorspiele“ eingerichtet werden sollte, äußern Parteien Kritik. Bei Polizei und Staatsanwaltschaft liegt eine Anzeige dagegen vor – auf Verdacht. Denn den sogenannten „Körpererkundungsraum“ gibt es bislang nicht, und die Pläne werden auch nicht mehr verfolgt.

Hannover. Die Pläne zur Einrichtung sogenannter „Körpererkundungsräume“ in einer Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) stoßen bei Parteien auf Kritik. Unter anderem die CDU lehnt entsprechende Pläne für hannoversche Kitas strikt ab und fordert Aufklärung darüber, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Felix Semper, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hannover, sagte: „Seine Kinder in die Obhut von Erzieherinnen und Erziehern zu geben, setzt ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Dieses in einer derart eklatanten Weise aufs Spiel zu setzen, ist grob fahrlässig.“