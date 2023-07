Runder Geburtstag

Erst eine Feier mit Freunden, dann das „Seh-Fest“: In diesen Tagen ist René Schweimler auf Hannovers Gilde Parkbühne quasi zu Hause – der Chef des Fahrgastfernsehens stieß da am 13. Juli auf seinen 50. Geburtstag an und eröffnet dann am 14. Juli das Kino-Gucken im Freien! Wir haben zum Gratulieren vorbeigeguckt.