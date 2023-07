Kostenfrei bis 13:54 Uhr lesen

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

An der Fösse- und Limmerstraße: Diese Denkmale vollenden den Küchengartenplatz

Erst als die Städtischen Bäder sowie die Wohnanlage an der Fössestraße 4-12 und Limmerstraße 3-5 errichtet wurden, war auch die Randbebauung am Küchengarten vollendet. Der Wohnblock zeigt einen besonderen Fassadenschmuck – und stammt vom gleichen Architekten wie das Capitol. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.