﻿„Reichsbürger“-Umsturzpläne: Anwalt aus Hannover festgenommen – wer ist Tim Paul G.?

Bei der „Reichsbürger“-Razzia am 7. Dezember geriet auch der Anwalt Tim Paul G. aus Hannover ins Visier der Fahnder. Wer ist dieser Mann, der sich mutmaßlich an einem gewaltsamen Umsturz beteiligen wollte? Eine Spurensuche in Hannover.

Hannover. Im Internet präsentiert sich Tim Paul G. seriös in Anzug und Krawatte. Das kurze, dunkle Haar akkurat gescheitelt, gepflegter Vollbart. Sein Blick freundlich, unverdächtig, normal. Doch was ihm der Generalbundesanwalt Peter Frank zur Last liegt, wiegt schwer: Zusammen mit mindestens 24 Verbündeten soll er eine terroristische Vereinigung gegründet, einen Staatsstreich geplant und einen Angriff auf den Bundestag vorbereitet haben.

Dabei hätte die Gruppe auch Tote in Kauf genommen, sind die Ermittler sicher. Offenbar hatte die mutmaßliche Terrorvereinigung sich schon eine Struktur gegeben: einen politischen Flügel, den sogenannten Rat, und einen militärischen Flügel. Auch ein Schattenkabinett für die Zeit nach dem Umsturz habe bereits festgestanden.

Großeinsatz – im ganzen Bundesgebiet waren Polizisten im Einsatz gegen die „Reichsbürger“. © Quelle: Julian Rettig

Tim Paul G., der bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet haben soll, soll nach bisherigen Ermittlungen zum engsten Kreis der Terrorgruppe gehört haben. Nach Aussage des Generalbundesanwalts sollen sich die Mitglieder des sogenannten Rates seit November 2021 regelmäßig im Verborgenen getroffen haben, um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen.

„Reichsbürger“-Razzia: Tim Paul G. sollte Minister werden

G. war nach dem Putsch als Außenminister und Datenschutzbeauftragter im Schattenkabinett des selbsternannten „Staatsoberhauptes“ Prinz Heinrich XIII. Reuß vorgesehen. Alle Mitglieder verbindet laut Generalbundesanwalt „eine tiefe Ablehnung der staatlichen Institutionen und der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland“.

Vom Waldorfschüler zum mutmaßlichen Staatsfeind

Seit vergangenen Mittwoch sitzt G. in Untersuchungshaft. Nach Informationen dieser Zeitung in der JVA Hannover. Die Generalstaatsanwaltschaft will das nicht bestätigen. Auch äußert sich die Behörde nicht dazu, ob Waffen in der Wohnung des Anwalts gefunden worden sind.

Wie wurde aus dem ehemaligen Waldorfschüler – G. besuchte die Waldorfschule am Maschsee – ein mutmaßlicher Terrorist und Staatsfeind? Alte Freunde und ehemalige Geschäftspartner nehmen trotz der schweren Vorwürfe immer wieder ein Wort in den Mund, wenn sie sich nun an Tim Paul G. erinnern: normal.

Nils Kaienburg hat seinen Freund zuletzt vor einem Jahr gesehen. Beide hatten an der Leibniz-Universität in Hannover Jura studiert. G. war von 1999 bis 2003 eingeschrieben, 2008 schloss er sein Promotionsstudium ab. Thema seiner Dissertation: „Staatliche Abhörmaßnahmen bei Voice over IP.“ Wie passend, dass die mutmaßliche „Reichsbürger“-Gruppe den Aufbau abhörsicherer Kommunikation plante. Im Vorwort seiner Doktorarbeit erwähnt er seinen Kommilitonen ausdrücklich: „Besonderer Dank gebührt auch ihm für viele wertvolle Anregungen und Impulse.“

Er promovierte über staatliche Abhörmaßnahmen

Ob sein Studienfreund bei ihrem letzten Treffen vor einem Jahr bereits radikalisiert war, weiß Nils Kaienburg nicht. Nichts habe darauf hingedeutet. Doch es gibt Hinweise, dass sich Tim Paul G. auch im Corona-Protestspektrum bewegt haben soll. Ob der niedersächsische Verfassungsschutz ihn seitdem im Visier hatte, will das Innenministerium in Hannover nicht offenlegen mit Verweis darauf, dass es sich „um ein laufendes Verfahren“ handele.

Heinrich XIII Prinz Reuß bei seiner Festnahme in Frankfurt – sollte Tim Paul G. sein Außenminister und Datenschutzbeauftragter werden? © Quelle: Boris Roessler/dpa

Kaienburg weiß von all dem nichts. „Ich habe Tim als sehr aufgeschlossenen, vernünftigen Menschen kennengelernt und immer so wahrgenommen. Dass er ein ,Reichsbürger’ sein soll, schockiert mich absolut. Das hätte ich mir bei ihm nicht vorstellen können. Und habe dafür auch keine Erklärung.“ Der Kontakt zwischen ihnen sei eingeschlafen, nicht abgebrochen, betont er.

Jürgen La-Greca und sein Ehemann Marco, die eine Werbeagentur in Hannover betreiben, lernten Tim Paul G. vor etwa fünf Jahren kennen. Zusammen mit dem Anwalt, dessen Arbeitsschwerpunkt digitales Recht ist, wollten sie im Mai 2018 einen Fachvortrag zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) aufbauen. Noch immer ist die Werbung dazu auf der Homepage der Agentur zu finden, obwohl der „Vortrag mangels geringer Nachfrage nie stattgefunden“ habe, berichtet Jürgen La-Greca. Welche Erinnerungen hat er an G.? „Das war ein stinknormaler Typ. Freundlich, nett, als Anwalt wirkte er versiert. Auf keinen Fall wie ein ,Reichsbürger’. Er machte nicht mal im Ansatz den Eindruck eines Menschen, der mit dieser Szene etwas zu tun hat.“

Ex-Geschäftsfreund: „Er lehnte das Verhalten der AfD ab“

Er habe sich gegenüber des Werber-Ehepaares auch deutlich von der AfD abgegrenzt, erinnert sich La-Greca in einem weiteren Gespräch. „Mein Mann und ich hatten damals Ärger mit der AfD. Als schwules Paar hält man sich besser fern von dieser Partei. Als wir mit Herrn G. darüber sprachen, stand er klar auf unserer Seite, lehnte das Verhalten der AfD ab.“ Nach dem geplatzten Vortrag sei die geschäftliche Verbindung zu ihm jedoch abgebrochen.

Vorträge hielt G. zu dieser Zeit offenbar viele – in Deutschland, im Ausland, aber auch im Dienst des Staates. Ende 2018 gab der Anwalt bei der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung (AEWB) gleich mehrere Seminare zum Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung. Brisant: Die AEWB gehört zum Land Niedersachsen.

Die Kanzlei des mutmaßlichen „Reichsbürgers“ aus Hannover liegt zwischen Maschsee, Sprengel Museum und niedersächsischer Staatskanzlei. Am Tag seiner Festnahme stand bei der Google-Suche „vorübergehend geschlossen“, inzwischen ist daraus „dauerhaft geschlossen“ geworden. In der Vergangenheit arbeitete G. mehrere Jahre in einer Wirtschaftskanzlei sowie in der Rechtsabteilung eines international agierenden IT-Unternehmens.

In Hannovers Juristenszene ist dennoch wenig über den festgenommenen Anwalt zu hören. Nachfrage bei der Rechtsanwaltskammer in Celle, der auch Tim Paul G. angehört: „Ich kenne ihn nicht persönlich. Er scheint aber bisher wenig in Erscheinung getreten zu sein. Auch weiß ich nicht, ob er ein unbeschriebenes Blatt ist“, sagt Vorstandsmitglied und Sprecher Christian Draeger.

Rechtsanwaltskammer erwägt Ausschlussverfahren

Wie hat die Anwaltskammer die Nachricht, dass ein mutmaßlicher „Reichsbürger“ in den eigenen Reihen ist, aufgefasst? „Zunächst gilt für jeden die Unschuldsvermutung. Wenn sich die schweren Vorwürfe bewahrheiten, dann ist das nicht schön. So einen will doch niemand in den eigenen Reihen haben.“ Nur die Festnahme des Juristen allein reiche aber nicht aus, um ihn aus der Rechtsanwaltskammer zu werfen, sagt Draeger: „Wir werden ein entsprechendes Verfahren einleiten, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Schließlich müssen wir auch in Betracht ziehen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist.“

Und wie gehen Eltern damit um, wenn das eigene Kind ein Staatsfeind sein soll? G.’s Eltern leben in einem Ortsteil von Barsinghausen. Das Verhältnis zu seiner Familie scheint herzlich zu sein, so lässt es das Vorwort seiner Dissertation zumindest vermuten. „Ich bedanke mich bei meinen Eltern für ihre unermüdliche Unterstützung in jeder, vor allem emotionaler und finanzieller Hinsicht“, schreibt er. Seine Mutter will nicht über die Festnahme und die schweren Vorwürfe sprechen. Aber sie sagt am Telefon: „Ja, er ist mein Sohn.“