﻿Razzia bei „Reichsbürgern“: Das ist der festgenommene Michael Fritsch aus Hannover

Unter den am Mittwochmorgen bei der „Reichsbürger“-Razzia festgenommenen Personen befindet sich mit Michael Fritsch auch ein Polizist aus Hannover. Das ist der 59-Jährige, der zum Führungsstab des militärischen Arms der Gruppe gehörte, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll.

Hannover. Am Mittwochmorgen sind im Auftrag der Bundesanwaltschaft 22 Mitglieder der "Reichsbürger"-Szene drei Unterstützer der Szene festgenommen worden. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Rund 3000 Polizeibeamte sind bei der bundesweiten Antiterror-Aktion im Einsatz gewesen. Unter den Verdächtigen ist nach Informationen dieser Redaktion mit Michael Fritsch auch ein ehemaliger Polizist aus Hannover. Fritschs Anwalt hat am Mittwoch auf schriftliche und telefonische Anfragen dieser Zeitung nicht reagiert.