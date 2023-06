﻿Schlag gegen Kinderpornografie: Polizeidirektion Hannover durchsucht 34 Beschuldigte

Auftritt bei „Stadt als Bühne“

Rockstar oder Lehrer? Beides! Das ist Thomas Thielen alias „t“ aus Garbsen

In Garbsen lebt einer der bekanntesten Vertreter der Musikrichtung Artrock. Thomas Thielen, der sich auf der Bühne „t“ nennt, ist in der Szene eine große Nummer – und arbeitet im richtigen Leben als Lehrer in Wunstorf. Am 30. Juni tritt er erstmals in Garbsen auf, der Eintritt ist kostenlos.