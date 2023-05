﻿Immobilienmesse Real-Estate-Arena etabliert sich in Hannover

Hannover. Spätestens seit der Corona-Krise diskutieren Kommunen landauf, landab darüber, wie es mit ihren Innenstädten weitergeht, aber auch mit Wohnungsbau, Verkehr und Gewerbeentwicklung. Hannovers Messegesellschaft hatte gemeinsam mit der hiesigen Immobilienbranche bereits im vergangenen Jahr den richtigen Riecher und ein Format für den Austausch geschaffen: die Real-Estate-Arena. 2023 nimmt sie zur zweiten Auflage kräftig Fahrt auf.

Real-Estate-Arena 2023: Es geht nicht um Steine

„Über das Bauen zu reden heißt nicht, über Steine zu verhandeln, sondern über ein politisches Zukunftsthema“, sagte Dilek Ruf, die Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten, bei der Auftaktpressekonferenz in Hannovers Innenstadt. Am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. Mai, steigt die Real-Estate-Arena auf dem Messegelände in Halle 4.

Im vergangenen Jahr hatten 185 Aussteller die Auftaktmesse bestritten. Jetzt ist die Zahl um auf 275 gestiegen. Das sind fast 50 Prozent Zuwachs. „Damit zeigen wir, dass wir in Hannover hochrelevante Themen setzen“, frohlockte Deutsche-Messe-Chef Jochen Köckler: „Es gibt im Norden Deutschlands nichts Vergleichbares.“

„Ressource Architektur“ mit neuer Baukonstruktion

Die Real-Estate-Arena soll wieder Menschen aus allen Fachbranchen ins Gespräch bringen, die an Stadtentwicklung und Bauwirtschaft beteiligt sind. Von Bauunternehmen wie Gundlach über Projektentwickler wie der Wasserstadt-Gesellschaft bis zu Immobilienanwälten wie Bethge und natürlich der planenden Zunft.

Treffpunkt unter drei Tonnen golden lackierter Baustahlmatten: Messechef Jochen Köckler spricht auf dem Stand „Ressource Architektur" bei der Immobilienmesse Real-Estate-Arena 2022 in Hannover. © Quelle: Conrad von Meding

Die Architekturbranche steuert wieder einen Großstand bei, auf dem es um die „Ressource Architektur“ geht. Diesmal stehe eine Baukonstruktion im Fokus, die sich dank eines innovativen Stecksystems wiederverwerten lasse, sagte Hochschulprofessorin Tatajana Sabljo. Das Material werde nach den Messetagen in der Innenstadt weiterverwendet, wo es im „Aufhof“ zu neuer Funktion kommt, einer Zwischennutzung des leer stehenden Kaufhof-Gebäudes Schmiedestraße von Juni bis mindestens Jahresende.

Sven Plöger und Ulrike Herrmann sprechen

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobte die Innovationskraft der Messe. Hannover sei für den Wandel gut aufgestellt, weil man früh begonnen habe, sich um Innenstadt, Mobilität und neues Bauen zu kümmern.

Meteorologe Sven Plöger spricht über den Klimawandel, Anne Tischer von „Frauen in Führung“ darüber, warum Sexismus in der Bauwirtschaft der „Erfolgskiller Nummer 1“ sei. Auch die kapitalismuskritische Publizistin Ulrike Herrmann wird erwartet. In Foren und an inszenierten „Küchentischen“ wird über das Heizungsgesetz, künftige Immobilienwerte und den Fachkräftemangel gefachsimpelt.

Tagestickets ab 49 Euro

Die Messe ist an beiden Tagen von 9.30 bis 19 Uhr in Halle 4 geöffnet. Die Tagesticket-Preise gehen bei 49 Euro los. Infos unter real-estate-arena.com im Netz.

