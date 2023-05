Kostenfrei bis 20:03 Uhr lesen

Pfingsten 2023

Am Maschsee: 140 Teams starten beim Drachenbootfestival in Hannover

Vom 27. bis 29. Mai gibt es am Maschsee in Hannover wieder das traditionelle Drachenbootfestival. Das dreitägige Event gipfelt in einer Party in der Swiss-Life-Hall am Sonntag.