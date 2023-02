﻿RTL-Show: Hannovers Ceesay ist weiter, Pawellek aus Langenhagen ist raus

Diese Nachrichten haben die Leser im Januar am meisten interessiert

Der brennende Bus in Hannover, ein Möbeltransport mit der Stadtbahn oder der Mann, der in Barsinghausen mit einem Wildschwein ringt: Der Januar hat viele spannende und teils schreckliche Meldungen hervorgebracht. Wir geben einen Überblick, welche Nachrichten die Lesenden am meisten interessierten.