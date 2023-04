﻿Bürgermeister der Region Hannover fordern bei Ganztagsausbau mehr Hilfe vom Land

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region Hannover fordern beim Ganztagsausbau der Grundschulen mehr Finanzhilfe vom Land. Wenn das Land nicht das Bundesprogramm zu 30 Prozent kofinanziere, sei der Rechtsanspruch ab 2026 nicht sicherzustellen, heißt es in einem Brandbrief an die Regierung.

Hannover. Der Rechtanspruch auf einen Ganztagsschulplatz, der ab 2026 zunächst für Erstklässler gilt, kann nach Aussage der Bügermeisterinnen und Bürgermeister in der Region Hannover nur sichergestellt werden, wenn das Land Niedersachsen dazu auch seinen Beitrag leistet. Konkret heißt das, es müsse 30 Prozent der Mittel aus dem Bundesprogramm mitfinanzieren. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Kultusministerin Julia Willie Hamburg und Finanzminister Gerald Heere (beide Grüne) fordern die Bürgermeister, bis spätestens Juni die Kofinanzierung sicherzustellen, notfalls über einen Nachtragshaushalt.

„Kommunen können Gantzagsausbau nicht alleine tragen“

Es könne nicht sein sein, dass die Kommunen die Ausbaukosten alleine schulterten. Dem Vernehmen nach sei der Kofinanzierungsanteil des Landes im laufenden Haushalt gar nicht vorgesehen, obwohl er in der Verwaltungsvereinbarung, die zwischen Bund und Land gerade beraten werde, enthalten sei. In dem Brief der Bürgermeister, der von Mirko Heuer (Langenhagen) und Ramona Schumann (Pattensen) federführend unterzeichnet worden ist, heißt es: „Die kommunalen Haushalte sind bereits durch erhebliche Mehrbelastungen gezeichnet. “

Ganztagsschulen sind für Eltern kostenlos, die Zahl der Horte ist daher rückläufig. © Quelle: Peter Steffen/dpa

Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule war 2021 vom Bund nach langen Verhandlungen beschlossen worden. Für Grundschulkinder soll an fünf Werktagen eine Betreuung von acht Stunden täglich sichergestellt werden – und zwar durchgängig mit nur vier Wochen Schließzeit in den Ferien. Erfüllt werden kann der Rechtsanspruch an Ganztagsschulen oder in Horten. Generell setzen die meisten Schulträger dabei auf die für Familien kostenlosen Ganztagsschulen. Dazu müssen Schulen ausgebaut und Betreuungskräfte eingestellt werden. Auch wenn der Rechtsanspruch jahrgangsweise aufwachsen soll, also ab 2026 für die Erstklässler, ab 2027 dann für Erst- und Zweitklässler, ab 2028 für Erst-, Zweit- und Drittklässler, kämen auf die Schulträger schon jetzt auf einmal erhebliche Baukosten zu, betonen die Bürgermeister, denn der Bau einer Mensa könne nicht aufgeteilt werden.

Bund beteiligt sich auch an laufenden Kosten

Für den Ganztagsausbau hat der Bund Finanzhilfen in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur bereitgestellt, davon sind 750 Millionen Euro bereits Ende 2020 über das Investitionsprogramm zum beschleunigten Ausbau der Bildungsinfrastruktur für Grundschulkinder geflossen, für Niedersachsen waren dies 70,6 Millionen Euro. Weitere Fördermittel habe das Land nicht dazugegeben, sagen die Bürgermeister, das Geld sei lediglich an die Kommunen weitergeleitet worden. Auch an den laufenden Kosten will sich der Bund beteiligen, ab 2030 mit bis zu 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Weil die Mittel des Landes für die Ganztagsschulen bislang nicht ausreichten, seien die Schulträger oft mit eigenen Lösungen eingesprungen. So finanziert die Stadt Hannover beispielsweise 450 Betreuungsplätze über einen Feuerwehrtopf. Dieses System der Doppelstrukturen müsse bis 2026 aufgelöst werden.