﻿Tag der Schallplatte: Diese Läden in Hannover sind beim Record Store Day dabei

Bisher unveröffentlichte Alben auf Vinyl: Am internationalen Record Store Day 2023 feiern Schallplattenläden mit besonderen Veröffentlichungen und Livemusik – auch in Hannover.

Hannover. Ein besonderer Tag für Schallplattenfans: Am Sonnabend, 22. April, ist wieder Record Store Day. Zahlreiche Sonderauflagen und seltene Veröffentlichungen kommen an diesem Tag in die Läden und locken Musikenthusiasten und Sammlerinnen und Sammler an. Um den Tag abzurunden, spielen Künstlerinnen und Künstler ihre Musik live vor Ort. Auch in Hannover machen Plattenläden bei der Aktion mit.