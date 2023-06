﻿Dauerregen in der Region Hannover: Das ist die aktuelle Lage

Es war ein Unwetter mit Ansage: Tief „Lambert“ war am Donnerstag über Deutschland hinweggezogen und hatte teilweise für große Schäden gesorgt. Die Region Hannover kam eher glimpflich davon. Dort sorgt noch am Freitag vor allem Dauerregen für vollaufende Keller und kleinere Überschwemmungen.

