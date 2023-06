﻿Regen in Hannover: Ende der Dürre ist trotzdem nicht in Sicht

Hannover. Regen, Regen, Regen. Erst Wolkenbrüche am Donnerstag (22. Juni), dann ab dem frühen Freitagmorgen kräftiger Dauerregen in der Region Hannover. All das hat zu vielen Problemen geführt: unter anderem überflutete Straßen, ausgefallene Züge und vollgelaufene Keller. In Hannover-Herrenhausen haben die Meteorologen seit Donnerstagnachmittag 56,2 Liter pro Quadratmeter gemessen, das sind mehr, als im langjährigen Mittel im ganzen Monat zu erwarten ist. Aber es gibt auch noch größere Mengen: In Lehrte-Sieverhausen kamen im gleichen Zeitraum 64,2 Liter vom Himmel, in Springe 65 Liter und in Barsinghausen-Hohenbostel sogar 67 Liter.

Die großen Regenmengen bedeuten aber keineswegs ein Ende der Dürre in der Region Hannover. Denn das Wasser kann vom Boden gar nicht richtig aufgenommen werden. Der Regen fließt von den ausgetrockneten Böden ab, er kann kaum eindringen, sagt Klimaexperte Frank Böttcher aus Hamburg. Regen wirke dann viel besser gegen ausgetrocknete Böden, wenn er seicht und über einen längeren Zeitraum falle, erläutert der Experte. „Nur ein feuchter Boden wirkt wie ein Schwamm“, sagt Böttcher. Deshalb habe der Regen an vielen Stellen den Boden nur in den obersten Schichten angefeuchtet. Es sei keineswegs damit zu rechnen, dass sich das Dürreproblem in der Region Hannover gelöst habe.

Waldbrandgefahr ist gesunken

Immerhin ist jetzt die hohe Waldbrandgefahr in der Region Hannover und in fast ganz Deutschland vorerst auf die niedrigste Gefahrenstufe zurückgegangen. Aber der Deutsche Wetterdienst rechnet für die kommenden Tage bereits wieder mit einem Anstieg der Feuergefahr.

Untersuchungen des Deutschegeoforschungszentrums in Potsdam haben gezeigt, dass deutlich größere Regenmengen nötig sind, um die Dürre zu beseitigen. Von den Experten untersuchte Böden haben zwischen 2013 und 2020 pro Quadratmeter rund 400 Liter Wasser verloren. Wenn also bei einem Unwetter zum Beispiel 50 Liter pro Quadratmeter fallen und der gesamte Regen tatsächlich in den Boden eindringen würde und dort auch gespeichert würde, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Keine guten Aussichten

Übrigens: Die Meteorologen rechnen für diesen Sommer insgesamt mit 25 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Und das sind in diesen Zeiten keine guten Aussichten.

