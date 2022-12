﻿Bei Regen schneller Grün für Radfahrer? Ampeln aus den Niederlanden soll es bald auch in Hannover geben

In den Niederlanden und in Oldenburg gibt es sie bereits, bald sollen sie auch in Hannover an Kreuzungen stehen: Ampeln, die bei schlechtem Wetter für Fußgänger und Radfahrer schneller auf Grün schalten. So wünscht es sich jedenfalls der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide.

Hannover. Ampeln, die bei Regen, Schnee oder starkem Wind schneller für Fahrradfahrer und Fußgänger auf Grün schalten, soll es bald auch im hannoverschen Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide geben. So wünschen sich das jedenfalls die Stadtteilpolitiker. In ihrer jüngsten Sitzung forderten sie die Stadtverwaltung dazu auf, die Einsatzmöglichkeiten von witterungsgesteuerten Ampeln zu prüfen. Diese sollen unabhängig vom Verkehrsaufkommen eingestellt sein.

Der Bezirksrat beruft sich dabei auf ein Pilotprojekt der Stadt Oldenburg. Auch in den Niederlanden werden solche Ampeln bereits eingesetzt. Dort habe sich bewährt, „dass ausgewählte Ampelanlagen mit aktuellen Wetterdaten vernetzt werden“, erklärt die SPD-Fraktion in ihrem Antrag. Radfahrer und Fußgänger, die der Wetterlage direkt ausgesetzt sind, könnten so bevorzugt Kreuzungen passieren.

CDU-Fraktion äußert sich skeptisch

Aus Sicht der SPD ist eine Investition in solche Ampeln mit Blick auf die angestrebte Verkehrswende hilfreich, um den Anteil der Fußgänger und Radfahrer zu steigern. So sah es in der Abstimmung auch eine Mehrheit der Ratsmitglieder.

Lediglich die CDU-Fraktion äußert sich skeptisch, „vor allem, was die Umsetzung und die Kosten angeht“, so Ratsherr Jan Albrant. Er habe „große Bedenken, dass der Bezirksrat solche großen erzieherischen Maßnahmen vornehmen sollte“.

Von Elisa Buhrke