﻿Regiobus: Erhebliche Einschränkungen in der Region Hannover am gesamten Freitag

Die Busverkehr von Regiobus wird am Freitag aufgrund einer Betriebsversammlung erheblich eingeschränkt.

Pendlerinnen und Pendler in der Region Hannover müssen sich am Freitag auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen: Bei Regiobus werden zahlreiche Fahrten ausfallen. Lediglich am frühen Morgen des 24. Februar werden die Busse noch planmäßig fahren.

