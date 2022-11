﻿Verbesserungen ab 1. November: Regiobus in Hannover schließt Lücken im Fahrplan

Das Unternehmen Regiobus in Hannover hat schneller als erwartet neue Subunternehmer engagiert. Dadurch kann sie nun schon vom 1. November an einen Großteil der seit Mitte Oktober gestrichenen Fahrten wieder aufnehmen.

Hannover. Die Regiobus hat vier zusätzliche Subunternehmen engagiert und kann damit mit Beginn des Monats November ihre zuletzt ausgedünnten Fahrpläne wieder stabilisieren. „Wir können einen Großteil des weggefallenen Angebots auffangen“, teilt das öffentliche Busunternehmen mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Jahresbeginn hatte die Regiobus mit Problemen und entsprechenden Beschwerden vor allem im Schülerverkehr zu kämpfen. Als sich das nicht besserte, kündigte sie Mitte Oktober einem ihrer Subunternehmer fristlos. Als Folge strich sie Fahrten auf insgesamt 20 Linien – vor allem im Calenberger Land und im Bereich Wunstorf, darunter auch auf zwei der stark frequentierten Sprinterlinien, die das Umland mit Hannovers Innenstadt verbinden.

Verträge sind zunächst befristet

Seinerzeit hatte es geheißen, es werde einige Wochen in Anspruch nehmen, neue Partner zu finden. Dies hat nun schneller geklappt. Die abgeschlossenen Verträge sind nach Angaben des Unternehmens zunächst bis Ende Februar kommenden Jahres befristet. „Voraussichtlich müssen die Leistungen neu ausgeschrieben werden“, sagt Sprecher Tolga Otkun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab Dienstag, 1. November, soll nun nur noch eine Fahrt am frühen Morgen um 7.17 Uhr auf der Linie 540 zwischen Egestorf und Barsinghausen entfallen. Bestehen bleiben zudem noch die Änderungen auf den Sprinterlinien 300 (zwischen Pattensen und Hannover) sowie 500 (zwischen Gehrden und Hannover): Werktags zwischen 6 und 19 Uhr sowie sonnabends zwischen 11 und 20 Uhr endet jede zweite Fahrt nicht am Zentralen Omnibusbahnhof in Hannovers City, sondern an den Stadtbahnstationen Wallensteinstraße beziehungsweise Wettbergen. Um auch dieses noch fehlende Programm wieder aufnehmen zu können, verhandelt die Regiobus derzeit mit weiteren Anbietern.

Hauptaugenmerk liegt auf Schülerverkehr

„Durch die kurzfristige Akquise der Subunternehmen gehen wir davon aus, dass anfänglich noch nicht alle Abläufe im Fahrbetrieb reibungslos klappen“, kündigt Otkun an. Das Hauptaugenmerk liege auf dem Schülerverkehr. Um eine größtmögliche Verlässlichkeit zu gewährleisten, werde man in diesem Bereich zunächst viele Fahrten in Eigenregie übernehmen.

Insgesamt fahren für die Regiobus 390 Busse auf 120 Linien. Für rund ein Drittel dieses Volumens sind Subunternehmer unterwegs. Der Anteil des Schülerverkehrs am gesamten Fahrgastaufkommen liegt bei mehr als 50 Prozent.