﻿Sanierung von Hannovers Regiobus „keinen Schritt weiter“: Ärger um Vorstandsboni droht

Müllverbrennung in Misburg: Unternehmer Papenburg will bei Besichtigung seines Werksgeländes aufklären

Welche Abfälle sollen im geplanten Müllofen in Hannover-Misburg landen? Darüber will Bauunternehmer Günter Papenburg bei einer Besichtigung seines Firmengeländes in Misburg-Süd informieren und Einblicke in die Produktion geben.