﻿Streik bei Regiobus am Mittwoch: Besonders SprintH-Linien betroffen – mit einer Ausnahme

Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

Golf

Golf boomt in Hannover: Auf diesen Plätzen wird in der Region abgeschlagen

In den vergangenen drei Jahren hat das Interesse an Golf deutlich zugenommen. Als kontaktloser Sport an der frischen Luft hat sich die Sportart als ideal in Pandemiezeiten erwiesen. Auch bei den Klubs im Umland ist der Trend angekommen. Ein Blick auf die Plätze in der Region.