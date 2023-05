﻿Wieder Streik bei Regiobus: Besonders SprintH-Linien betroffen – mit einer Ausnahme

Regiobus wird am am Donnerstag erneut bestreikt, besonders die von Pendlerinnen und Pendlern viel genutzten SprintH-Linien sind betroffen. Allerdings nicht komplett – eine Verbindung wird von der Üstra betrieben und fährt regulär.

Hannover. Erneut ein Ausstand in der Region Hannover, der besonders Pendlerinnen und Pendler betrifft: Am Donnerstag, 4. Mai, bleiben die meisten Busse von Regiobus ganztägig in den Depots. Hintergrund: Die Gewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen für rund 40 Verkehrsbetriebe zum Warnstreik aufgerufen.