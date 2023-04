Geschichten von Saša Stanišić

Moa Theater bringt „Hey, hey, hey, Taxi“ auf Open-Air-Bühnen in Hannover

Die Mitglieder des Moa Theater bringen Geschichten aus dem Buch „Hey, hey, hey, Taxi“ von Saša Stanišić auf die Bühnen in Hannover. Am letzten Aprilwochenende sind sie auf dem Wakitu-Gelände in der Eilenriede zu Gast, und am 6. und 7. Mai im Von-Alten-Garten in Linden.