﻿19 Monate alter Hund in Barsinghausen-Landringhausen gestohlen

Im Barsinghäuser Ortsteil Landringhausen haben unbekannte Täter einen 19 Monate alten Hund gestohlen. Die Polizei sucht nun nach dem Tier. Vor dem Verschwinden des Vierbeiners hatte es Kritik an seiner Haltung gegeben.

Landringhausen. Die Polizei in Barsinghausen sucht nach einem jungen Hund. Das 19 Monate alte Tier wurde zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, auf einem Grundstück an der Westerfeldstraße in Landringhausen gestohlen. Bei dem Vierbeiner handelt es sich um einen Harzburger Schäferhund.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Areal ist eigentlich eingezäunt. Um auf das Gelände zu kommen, durchtrennten die Täter einen Maschendrahtzaun. Dann nahmen sie den Hund mit.

Kritik in den sozialen Medien über Hundehaltung in Landringhausen

Laut Mitteilung der Polizei sei dem Hundebesitzer bekannt, dass Kritiker in sozialen Medien die Haltung des Hundes anprangern. Dies habe in der Vergangenheit angeblich bereits zur Überprüfung des Tieres durch das Veterinäramt geführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass durch den Diebstahl des Welpen eine Straftat vorliegt und in dem Fall ermittelt wird. Die Beamten betonen zudem, dass der Hund einen registrierten Chip trägt und somit jederzeit identifiziert werden kann.

Die Ermittler bitten Zeugen in dem Fall, sich unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.